Обявяват принц Хари за жива легенда на британската авиация (СНИМКИ)

Още: Меган Маркъл е стресирана, обвинява принц Хари за провала си

Снимка: Getty Images

Честта да бъде обявен за жива легенда на авиацията ще му бъде оказана на 19 януари на специална церемония, водена от звездата от филма "Брилянтин" и посланик на авиацията Джон Траволта. В изявление на сайта на събитието се казва: "Принц Хари е отдаден на благотворителността и хуманитарните дейности, военен ветеран, защитник на психичното здраве и пазител на природата. Той е посветил живота си да следва каузи, от които е истински запленен и които водят до промяна за хората и местата, на които живеят."

Prince Harry, The Duke of Sussex, 2024 INDUCTEE INTO THE LIVING LEGENDS OF AVIATION.



A British Army veteran and pilot with ten years military service, flying training missions in the US, UK and Australia, as well as combat missions in Afghanistan saving the lives of allied… pic.twitter.com/n4ROQhvni5