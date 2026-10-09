Обвиниха личния лекар на Марадона за убийството на легендарния футболист

Прокуратурата поиска присъди от 4 до 12 години затвор за шестима от седемте медицински специалисти, обвинени за смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона, пише "Marca". В заключителните си пледоарии прокурорите определиха домашните грижи, полагани за Марадона през последните две седмици от живота му, като "хаотично" лечение, белязано от "пълна дезорганизация". Според обвинението действията и бездействията на шестима от подсъдимите са допринесли за смъртта му.

Най-тежкото наказание е поискано за личния лекар. За неврохирурга Леополдо Луке, посочен от прокуратурата като личен лекар на Марадона и един от основните ръководители на домашното лечение, са поискани 12 години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Обвинението твърди, че Луке не е предприел необходимите действия за задълбочаване на препоръчаните от кардиолог изследвания, не е организирал приемането на пациента в специализирано рехабилитационно заведение и е разпоредил преместването му в жилище, неподходящо за лечение с необходимата медицинска сложност. "Луке е направил всичко възможно нещата да се объркат", заяви прокурорът Патрисио Ферари. Срещу лекаря е повдигнато обвинение за убийство с евентуален умисъл.

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За Нанси Форлини, координаторка на домашните медицински грижи към частната компания Swiss Medical, прокуратурата поиска 10 години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Според обвинението тя не е проверила условията в жилището, където е бил настанен Марадона, нито е осигурила необходимото оборудване за реанимация, електрокардиографски изследвания и лабораторни анализи, както и достъп до специализирани медицински специалисти и линейка.

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Прокурорите я обвиняват и в липса на координация между медицинските екипи, несподеляне на ежедневните доклади на медицинските сестри и бездействие въпреки регистрираните високо кръвно налягане и тахикардия през седмицата преди смъртта на футболиста.

Още обвинени и едно искане за оправдаване

За психиатърката Агустина Косачов прокуратурата поиска осем години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Според обвинението тя не е организирала приемането на Марадона в клиника, одобрила е домашно лечение в неподходящо жилище и не е проверила дали условията позволяват безопасното му провеждане. Косачов е обвинена още, че е одобрила отстраняването на терапевтичните придружители, пренебрегнала е симптоми, съвместими със сърдечна недостатъчност, и е фалшифицирала документи, свързани с лечението.

За психолога Карлос Диас са поискани пет години затвор и 10 години забрана за упражняване на професията. Прокуратурата твърди, че той е навлизал в сферата на медицинските компетенции, ограничавал е дейността на медицинските сестри и е възпрепятствал контактите на Марадона с негови близки и лекари от други специалности. Според обвинението Диас е поставил ограниченията, свързани с психологическото лечение, над необходимостта от достъп до пациента.

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За Мариано Перони, ръководител на медицинските сестри, и Рикардо Алмирон, който е полагал непосредствени грижи за Марадона, прокуратурата поиска по четири години затвор и по осем години забрана за упражняване на професията.

Перони е обвинен, че не е контролирал работата на подчинените си и е участвал в промяна на сестринската документация за деня на смъртта на футболиста. Според обвинението той не е реагирал и на възраженията на пациента срещу проверката на жизнените му показатели. Алмирон е обвинен, че не е разпознал симптоми на сърдечна недостатъчност, невярно е документирал извършен преглед и не е спазил протокола за смяна на дежурството. Прокуратурата твърди също, че в деня на смъртта на Марадона не са били извършени необходимите проверки на жизнените му показатели. И двамата са обвинени в непредумишлено убийство.

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Обвинението поиска оправдаването на клиничния лекар Педро Ди Спаня, привлечен като консултант от Swiss Medical. Според прокуратурата той не е бил нито координатор на лечението, нито личен лекар на Марадона и не е разполагал с правомощия да взема решения за медицинските грижи. Ди Спаня посетил футболиста на 12 ноември и препоръчал изследвания. На 18 ноември се върнал в дома му, но не бил приет от пациента.

Исканията за наказания са позицията на прокуратурата в заключителната фаза на процеса и сами по себе си не представляват окончателни съдебни присъди, предава БГНЕС.