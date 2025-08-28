Войната в Украйна:

Обвиниха Присила Пресли, че е подпомогнала смъртта на дъщеря си

28 август 2025, 07:26 часа 0 коментара
Обвиниха Присила Пресли, че е подпомогнала смъртта на дъщеря си

Бившите бизнес партньори на Присила Пресли обвиниха вдовицата на Елвис, че е ускорила смъртта на дъщеря си Лиза Мари, за да си осигури място на върха на огромното финансово царство на бившия ѝ съпруг, според сензационен съдебен иск, подаден в Лос Анджелис тази седмица. Ищците Брижит Крузе и Кевин Фиалко обвиниха Присила Пресли, бившата съпруга на Елвис Пресли, в измама, нарушение на договор и други граждански простъпки в дело, заведено във Върховния съд на окръг Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images

"Елвис Пресли е "кралят на рокендрола", се казва в съдебния иск. "Ответникът Присила Пресли винаги е искала да бъде "кралицата". Всъщност, въпреки че се представяше публично като човек, който иска само да "защитава" и "държи семейството си заедно", Присила в крайна сметка искаше едно нещо – власт, без значение от цената."

Адвокатът на Присила Пресли, Марти Сингър, оспори твърденията в двустранично изявление. "Това е без съмнение едно от най-срамните, абсурдни, скандални и неоснователни дела, които съм виждал в практиката си", заяви Сингър в изявление от 648 думи. "Тези измислени твърдения са напълно невалидни и сме уверени, че делото ще бъде отхвърлено."

Обвиненията към Присила Пресли

Снимка: Getty Images

Круз, аукционер, специализирал в продажби на предмети, свързани с Елвис, и Фиалко, колекционер на сувенири на Елвис, заявиха, че са сътрудничили с Присила Пресли в продължение на години, за да извлекат максимална печалба от нейното име.

Но след като Круз и Фиалко я върнали на стабилна финансова основа през ноември 2023 г., според тях тя "внезапно прекъснала отношенията си" с тях и им отказала компенсация от филма "Присила". 

По-рано същата година дъщерята на ответника, Лиза Мари, почина на 54-годишна възраст.

Лиза Мари беше болна, но Присила настояла да присъстват заедно на церемонията по връчването на "Златните глобуси" на 10 януари, тъй като Присила "се стремяла да бъде в центъра на вниманието", се казва в съдебния иск. Лиза Мари беше припаднала в дома си няколко дни по-рано. Според заключението на съдебния лекар тя е починала от запушване на тънките черва.

Снимка: Getty Images

"Присила се втурнала в болницата "Уест Хилс" и въпреки ясното желание на Лиза да "удължи живота ѝ", Присила изключила апаратите няколко часа след постъпването на Лиза в болницата", се казва в съдебния иск.

"Присила е знаела, че смъртта на Лиза неутрализира заплахата от усилията ѝ да отстрани Присила като единствен попечител на неотменимия застрахователен тръст на Лиза, а Присила в крайна сметка е искала да контролира Promenade Trust и Graceland. В дома си през следващата седмица (преди погребението на Лиза) Присила възкликна: "Аз съм кралицата, аз управлявам Graceland." Круз и Фиалко били разстроени от това тревожно поведение."

Адвокатът на Присила Пресли, Сингър, заяви, че внучката на клиентката му, Райли Кио, "подкрепя баба си на 100%". Кио "е също толкова отвратена от този последен, злобен опит на Круз да разруши живота на баба ѝ", каза Сингър.

Елвис и Присила Пресли бяха женени шест години и се разведоха през 1973 г., четири години преди смъртта на Елвис, припомня "NBC News".

Яна Баярова
