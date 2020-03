Откраднаха оръжия на Джеймс Бонд

Пет пистолета, участвали във филми за Джеймс Бонд, бяха откраднати от колекционер в Лондон, съобщава британската полиция. цитирана от БГНЕС.

Инцидентът е станал на 23 март в района на Анфийлд. До момента властите знаят, че крадците са трима души, но те все още се издирват. В момента тече разследване на инцидента, съобщава ТАСС.Откраднатите пистолети се появяват във филмите "Живей и остави другите да умрат" (Live and Let Die, 1973), и "Няма време за умиране" (Die Another Day, 2002). "На практика няма съмнение, че тези, които ще се опитат да ги продадат, ще бъдат разпознати", заяви служител на реда и добави, че пистолетите са много редки и ценни. Според полицията, общата стойност на изчезналите оръжия надхвърля 100 000 паунда или 122 000 долара."