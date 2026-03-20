Брус Уилис на 71: Деми Мур го поздрави с нови трогателни СНИМКИ

На 19 март 2026 г. Холивуд отбеляза рождения ден на легендата Брус Уилис, който навърши 71 години. Актьорът, известен с филми като "Умирай трудно", "Шесто чувство" и "Армагедон", остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на киното. Този ден бе отбелязан не само с пожелания от фенове, но и с трогателни моменти в социалните мрежи от хората, които са най-близо до него.

Бившата му съпруга Деми Мур използва Instagram, за да публикува нови снимки в чест на рождения му ден – включително кадри с внучката им Луета, която гушка Уилис и му дава целувка. Тези редки семейни моменти бяха посрещнати с топли реакции от фенове и медии, които отразиха поста на Мур като новина. Актрисата добави към публикацията надпис "Всичко, от което се нуждаеш, е ЛЮБОВ", което засили емоционалния заряд на поста.

Снимките, които Мур сподели, показват силата на семейните връзки и доказват, че дори след развода отношенията могат да останат уважителни и пълни с взаимна подкрепа.

Семейна подкрепа

Семейството на Уилис непрекъснато е до него и го подкрепя, след като той се оттегли от актьорската сцена през 2022 г. заради здравословни проблеми – първоначално афазия, която се разви във фронтотемпорална деменция.

Настояща съпруга Ема Хеминг Уилис също публикува поздравления в социалните мрежи и обяви нов благотворителен фонд – "The Emma & Bruce Willis Fund", който подкрепя хора с деменция и техните грижещи се.

