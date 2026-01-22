Популярна родна певица показа бляскав годежен пръстен (СНИМКИ)

Попфолк изпълнителката Лидия предизвика истински фурор сред феновете си, след като сподели снимка на внушителен диамантен пръстен в социалните мрежи. "Какъв старт на годината", написа певицата към кадъра, който веднага се превърна в тема на оживени дискусии. А почитателите ѝ се питат кой е късметлията до Лидия.

Годеж или пиар стратегия?

На публикуваните снимки се вижда, че изпълнителката е била изненадана с романтична вечеря, а акцентът на вечерта е блестящият пръстен. Кадрите провокираха спекулации за евентуален годеж. Въпреки това, певицата не показа мъжа до себе си – не присъства на нито една снимка, не е отбелязан в публикацията и не са разкрити никакви подробности за него.

Феновете веднага започнаха да гадаят дали загадъчният джентълмен не е бившият ѝ партньор Атанас Колев, с когото, въпреки раздялата, Лидия признава, че продължават да поддържат взаимно уважение един към друг.

В същото време част от последователите изразяват скептицизъм и предполагат, че публикацията може да е част от пиар стратегия или дори сцена от предстоящ видеоклип на певицата. Блестящият пръстен и романтичната вечеря според тях може да са просто реквизит.

Истинската история зад снимката засега остава загадка, а феновете на Лидия и потенциалния ѝ избраник продължават да следят с нетърпение всяка следваща публикация, търсейки потвърждение или намек за това дали наистина става въпрос за годеж.