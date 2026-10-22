Рапърът Джей Зи се самоизбра за шоуто на Супербоул 2027

Джей Зи, чиято компания "Roc Nation" е организатор на шоуто по време на полувремето на Супербоул за Apple Music, ще бъде главната звезда на събитието през 2027 г. на стадион "SoFi" в Лос Анджелис, заяви пред "Deadline" източник от музикалната индустрия. Рап-суперзвездата и 25-кратен носител на наградата "Грами" е в центъра на вниманието в рамките на световното си турне "Jay-Z 30 Tour", посветено на 30-годишнината от излизането на дебютния му албум "Reasonable Doubt" и 25-годишнината от излизането на знаковия му албум "The Blueprint".

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Като част от тези знакови събития миналия месец по HBO Max и HBO стартира осемсерийният документален сериал "Jay-Z in 8" за кариерата му, заснети в разговори със суперпродуцента Рик Рубин. Супербоул 2027 е насрочен за 14 февруари в "SoFi" – залата в Ингълууд, където Джей Зи ще изнесе два концерта този петък и събота – вероятно идеалното място да обяви официално, че ще се завърне за полувремето на Супербоул. ESPN ще излъчи мача, който ще се предава едновременно и по ABC.

Кои ще са другите изпълнители?

Снимка: Getty Images

След като участието на Джей Зи бъде потвърдено, следващият въпрос е кой ще се присъедини към него като специален гост. Бионсе е вероятен избор (тя се появи заедно със съпруга си по време на концерта на "Янки Стейдиъм"), а сред останалите участници в концертите в Ню Йорк са Нас и Фарел Уилямс. По време на неотдавнашния концерт в Лондон на стадион "Тотнъм Хотспър" се състоя мини-реюнион на "Fugees" с Лорин Хил и Уайклеф Жан.

Миналата година Bad Bunny беше главна звезда на шоуто на полувремето на Супербоул на стадион "Левис" в Сан Франциско. Изпълнението, в което участваха Леди Гага и Рики Мартин, а Джесика Алба, Педро Паскал и други се появиха в кратки моменти, привлече 128,8 милиона зрители. Това беше една идея по-малко от рекордните 133 милиона зрители, постигнати от Кендрик Ламар през 2025 г.

Ламар беше съглавен хедлайнер на шоуто по време на полувремето през 2022 г. – последният път, когато "Супербоул" се проведе в Лос Анджелис. За това представление към него се присъединиха Др. Дре, Снуп Дог, Еминем и Мери Джей Блайдж, пише "Deadline".