Повдигнаха обвинение на преследвача на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Дейвид Кроу (33 г.) от Сиатъл, щата Вашингтон, е задържан в понеделник вечерта в близост до къщата на изпълнителката и са му повдигнати двете обвинения. Той е арестуван, след като полицията се отзовала на повикване за "емоционално разстроен мъж, който се държи хаотично". В сряда Кроу е бил изправен пред съд в Ню Йорк, като е освободен при условие, че бъде поставен под наблюдение.

