Преодоля "синдрома на самозванеца": Чанинг Тейтъм за ролята, която му даде увереност

Чанинг Тейтъм заяви, че ролята му във филма „Roofman“, който разказва истинската история на мъж, ограбил десетки ресторанти на McDonald's и укрил се в магазин за играчки, му е помогнала да преодолее „синдрома на самозванеца“. „Получавах (актьорски) ангажименти, преди да знам какво правя. Мисля, че се борех със синдрома на самозванеца“, каза Тейтъм, ден след световната премиера на филма на Международния филмов фестивал в Торонто.

„За първи път, може би дори в този филм, чувствам, че наистина съм заслужил мястото си на масата“, обясни 45-годишният актьор, който е работил като стриптизьор, преди да бъде нает като модел, което в крайна сметка го отвежда до актьорството.

Историята в "Roofman"

„Roofman“ разказва за живота на Джефри Манчестър, който служи в американската армия, но изпитва трудности при завръщането си към цивилния живот в Северна Каролина, включително финансови.

През 90-те години той ограбва десетки заведения за бързо хранене, най-вече McDonald's, влизайки в тях през покрива, предаде АФП.

Филмът подчертава един от повтарящите се жестове на доброта на Манчестър – да се увери, че персоналът на ресторанта носи палта, преди да ги заключи в хладилното помещение. Манчестър е арестуван и осъден на десетки години затвор, но през 2004 г. успява да избяга.

Филмът се фокусира върху месеците след бягството от затвора преди повторния му арест през 2005 г. Манчестър изгражда тайно скривалище в магазин Toys „R“ Us в град Шарлът, излиза нощем след затварянето, за да се измие в банята, и оцелява основно с закуски като M&Ms.

По-късно започва романтична връзка с една от служителките в магазина, изиграна от Кирстен Дънст. Манчестър често се обаждал на Тейтъм от затвора, докато актьорът се подготвял за ролята.

Чанинг изрази съчувствие към човек, който е направил поредица от пагубни избори в опит да спечели пари за трите си деца. „Вижте, аз бях стриптизьор“, заяви актьорът, чиито преживявания в нощен клуб в Тампа частично са вдъхновили филма „Професия: Стриптийзьор“ от 2012 г.

„Понякога хлъзгавият наклон става все по-хлъзгав и тогава се озоваваш на дъното, без да знаеш как да се изправиш отново“, посочи той.

„Roofman“ има тона на романтична комедия, подчертавайки момчешката игривост на Манчестър, докато прекарва месеци сам нощем в магазин за играчки.

Режисьорът Дерек Сианфранс каза, че решението да се наблегне на лекотата, а не на сериозността на престъпленията на Манчестър, е било съзнателен избор.

„Обществото осъди (Манчестър) много сурово и той излежава 45 години (в затвора). Аз обаче сметнах, че във филма можем да го погледнем с малко повече снизходителност“, сподели той.

От повторния му арест през 2005 г. насам Манчестър два пъти безуспешно се опитвал да избяга от затвора.