Свикна с разочарованията: Кейти Пери загатна причината за раздялата с Орландо Блум в нова песен (ВИДЕО)

Кейти Пери сложи началото на нов етап в кариерата си с песента "Bandaids" - лична, откровена и очевидно вдъхновена от раздялата ѝ с Орландо Блум. В клипа, излязъл на 6 ноември, певицата мие съдове и изпуска в мивката годежен пръстен. Докато се опитва да го извади, тя пее: „Опитах се с всичко, но не беше това, което направи – а онова, което не направи.“ Посланието е ясно.

Да превърнеш болката в музика

По-нататък Кейти звучи още по-примирена: „Свикнах да ме разочароваш. Няма смисъл вече да пращаш цветя.“ Видеото проследява болезнен, но и освобождаващ процес – тя се наранява, пада, става, но накрая открива сила в символично цвете – маргаритка, препратка към дъщеря ѝ Дейзи.

„Любовта, която имахме, си заслужаваше“, пее Пери в края.

Още: Светлина в тъмното: Селена Гомес дава любов и подкрепа с новата си песен (ВИДЕО)

"Bandaids" е първият ѝ сингъл след албума 143 от 2024 г., а феновете вече говорят за нова, по-зряла ера в кариерата на звездата – тази, в която Пери превръща болката в музика, без да губи блясъка си, пише БГНЕС.

Припомняме, че новата връзка на Кейти Пери с бившият канадски премиер Джъстин Трюдо е сред най-обсъжданите теми в шоубизнес средите. Без да коментират официално отношенията си, те потвърдиха романса си, като в края на октомври за първи път бях забелязани заедно да се държат за ръце на публично място.

Снимки: Getty Images

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през юли, когато бяха забелязани да разхождат куче, преди да излязат да вечерят заедно в ресторант Le Violon в Монреал.

По това време Пери вече беше обявила раздялата си с бившия си годеник Орландо Блум, с когото има 5-годишна дъщеря Дейзи Доув Блум, един месец по-рано. Междувременно Трюдо се раздели с жена си Софи Грегоар, с която има три деца, през 2023 г. след 18 години брак.

Още: Кейти Пери не издържа и призна всичко за майчинството