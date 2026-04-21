Приятелки-предателки? Бащата на Ейми Уайнхаус загуби дело заради нейни дружки

Бащата на певицата Ейми Уайнхаус - Мич Уайнхаус, загуби съдебно дело срещу приятелки на дъщеря си, продавали нейни вещи, предаде Асошиейтед прес. Съдия от Висшия съд в Лондон произнесе решението си днес по иск, който Мич Уайнхаус заведе заради печалбите, които Наоми Пари и Катрина Гурлей са реализирали от продажба на вещи, свързани с покойната изпълнителка. Той управляваше имуществото на дъщеря си. Искът на Уайнхаус бе за 1,2 милиона щатски долара, които двете приятелки на певицата са спечелили на търг в САЩ от предмети, за които той твърди, че не са имали право да продават.

Финансова печалба, но морална загуба

Снимка: Getty Images

Наоми Пари, която била стилистка на певицата, е спечелила 878 000 щатски долара, включително 243 200 щатски долара от продажбата на копринена къса рокля, която Уайнхаус е носила на последната си изява в Белград, Сърбия. Тя е продала общо 56 артикула на аукционна къща от Лос Анджелис през 2021 г. Гурлей е спечелила 344 000 долара за 85 артикула, се казва в съдебните документи, цитирани от Асошиейтед прес.

Пари приветства решението на съда да отхвърли твърдението на Мич Уайнхаус, че Пари и Гурлей нямат право да продават артикулите и са го направили без негово знание. "Висшият съд ме оневини недвусмислено и изцяло след години дълбоко вредни и неоснователни обвинения, повдигнати от Мич Уайнхаус", казва Пари в изявление, цитирано от Асошиейтед прес и БТА.

Ейми Уайнхаус беше на 27 години, когато почина в резултат от алкохолно отравяне в дома си в Лондон през 2011 г.