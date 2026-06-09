Помните ли Жената котка от "Батман"? Вижте 92-годишната Джули Нюмар днес (СНИМКИ)

Кариерата на Джули Нюмар като актриса започва да затихва преди около 40 години, но и днес тя запазва нещо от величествената грандама с ослепителна осанка. Присъствието ѝ е царствено - платиненорусата ѝ коса е оформена на обемна прическа, а движенията ѝ все още са елегантно, като котка, както и в ролята, с която се прочува: оригиналната Жената котка в телевизионния сериал "Батман" от 60-те години.

Photographed by

Alfred Cheney Johnston (circa 1950) - - - Sean Black (today)



@seanblackphoto #catwoman pic.twitter.com/ZQ93lp6Dsy — Julie Newmar (@julienewmarreal) May 31, 2019

Тя все още има и своя фенска база: от почитатели на комикси до хора с носталгия по златната епоха на Холивуд, но също и куиър и драг общностите, които са я превърнали в култова фигура и я възприемат като свой съюзник – особено след филма от 1995 г. "To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar".

Различна и уникална

Нюмар била толкова уникална, че когато започва кариерата си, никой не знаел как да я "разположи": дълги крака, тънка талия, разпусната коса, по-висока от повечето мъже. Тя обаче била и изключително надарена: обучена балетна танцьорка и практикуваща различни танцови стилове, завършен пианист, атлетична, образована и с широки културни интереси.

Снимка: Getty Images

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Баща ѝ бил професор по инженерство и треньор по американски футбол, а майка ѝ – шведско-френска модна дизайнерка.

Танците били първата любов на Нюмар, както и балета в киното. Тя започва да танцува от ранна възраст и на 15 години вече се изявява като примабалерина в Los Angeles Opera.

В забравената драма за Антоний и Клеопатра "Serpent of the Nile" играе египетска танцьорка, като тялото ѝ е изцяло боядисано в злато.

Julie Newmar in "Serpent of the Nile"



dir. William Castle - 1953 pic.twitter.com/dk9ZEiZBoI — Mabellonghettl (@Mabellonghettl) February 21, 2025

Нюмар се появява в епизодични и некредитирани роли във филми като танцьорка, включително ролята на "танцьор-убиец" в "Slaves of Babylon" (1953). Тя танцува и в други филми, включително "The Band Wagon" (също 1953) и "Demetrius and the Gladiators" (1954). От 19-годишна възраст работи като хореограф и танцьорка за Universal Studios.

Сред първите ѝ значими роли, при която е изписана като Джули Нюмар, е тази на Доркас – една от булките във филма "Seven Brides for Seven Brothers" (1954). По-късно е и главна роля в нискобюджетната комедия "The Rookie" (1959).

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Много от ролите на Джули Нюмар не са били избрани, за да покажат пълния ѝ актьорски диапазон или сложни характерни качества, а по-скоро отразяват как работи Холивуд по онова време – индустрия, доминирана от мъже. Често я избирали за роли на съблазнителка или обект на мъжко желание – фигура, гледана през "мъжкия поглед", обикновено облечена по-разкрепостено от мъжките персонажи около нея.

Нюмар прави своя дебют на Бродуей през 1955 г. като Вера в "Silk Stockings", с участието на Хилдегард Неф и Дон Амичи. На следващата година създава ролята на Стюпефайин Джоунс (триминутна поява) в бродуейската продукция "Li’l Abner". Тя остава в спектакъла през целия му период на игра от ноември 1956 до юли 1958 г. и участва и във филмовата адаптация, излязла през 1959 г.

#MeToo - CONSEQUENCES

It’ll never happen. They will never change. Men are just like that! Really??https://t.co/jmpuwssa54 pic.twitter.com/pPCXE39dbE — Julie Newmar (@julienewmarreal) October 27, 2017

Няколко месеца по-късно на Бродуей участва в "The Marriage-Go-Round", където играе шведската съблазнителка Катрин Свег – роля, за която печели наградата награда "Тони" за най-добра поддържаща актриса в пиеса през 1959 г. По-късно тя повтаря ролята и във филмовата адаптация от 1961 г., с участието на Джеймс Мейсън и Сюзън Хейуърд.

Славата на Нюмар идва главно от телевизионните ѝ изяви. Нейната висока и внушителна фигура я превръща в по-голям от живота секс символ, като най-често е избирана за роли на изкусителка или амазонска красавица, включително ранна поява в секси костюм на прислужница в "The Phil Silvers Show". Тя играе ролята на Rhoda the Robot в телевизионния сериал "My Living Doll" (1964–1965) и е най-известна с повтарящата си роля в сериала "Batman" от 60-те години като злодейката Жената котка (Catwoman).

Holy Ravioli . . . It's black Friday!

(other favorites?)

Holy Trickery

Holy Sudden Incapacitation

Holy Priceless Collection of Etruscan Snoods!#catwoman #batman #robin pic.twitter.com/Mf3F3AkDYd — Julie Newmar (@julienewmarreal) November 23, 2018

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Нюмар участва в няколко нискобюджетни филма през следващите две десетилетия. Тя е гост-звезда в телевизионни продукции като "The Love Boat", "Buck Rogers in the 25th Century", "CHiPs и Fantasy Island". Появява се в музикалния видеоклип на Джордж Майкъл - "Too Funky" през 1992 г. Има участие като себе си във филма "To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar" (1995) и в епизод от 1996 г. на "Melrose Place".

Снимка: Getty Images

През 2003 г. Нюмар се появява като себе си в телевизионния филм "Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt" заедно с бившите си колеги от "Batman" Адам Уест, Бърт Уорд, Франк Горшин и Лий Мериведър.

През 2016 г. Нюмар озвучава Жената котка в анимационния филм "Batman: Return of the Caped Crusaders", а през 2017 г. отново влиза в ролята в продължението "Batman vs. Two-Face". Същата година се появява и в предаването "The Home and Family Show".

The best way to understand your life,

the world, the universe

is to have a garden. pic.twitter.com/zJiP4Vc02q — Julie Newmar (@julienewmarreal) September 5, 2018

През 2019 г. Нюмар изпълнява ролята на д-р Джулия Хофман (на мястото на покойната Грейсън Хол) в аудио драматичната минисериална продукция "Dark Shadows: Bloodline".

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