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Открийте разликите! Известните блондинки на Холивуд блеснаха заедно (ВИДЕО+СНИМКИ)

09 юни 2026, 9:50 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Открийте разликите! Известните блондинки на Холивуд блеснаха заедно (ВИДЕО+СНИМКИ)

Облечени в черно, с пуснати руси коси и ослепителни холивудски усмивки, Дженифър Анистън и Рийз Уидърспун сякаш играеха на "открий разликите" по време на специалното представяне на петия сезон на сериала „The Morning Show“. Двете актриси се появиха на фотосесия в театъра DGA в центъра на Лос Анджелис, където представиха продължението на историята пред многобройни почитатели.

Красиви, руси и талантливи

Вече почти седем години Анистън и Уидърспун си партнират на екрана в ролите на две журналистки, водещи сутрешен новинарски блок в една от най-големите американски телевизионни мрежи.

Снимка: Getty Images

Сериалът, продукция на Apple TV+, съчетава интриги, борба за власт, влияние и съблазън и е отличен с множество награди. Сред тях са награда на Гилдията на екранните актьори за Дженифър Анистън, както и Critics' Choice Television Award и "Еми" за Били Кръдъп.

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Кръдъп изпълнява ролята на Кори Елисън, богат предприемач с новаторски идеи, който разтърсва медийната империя и променя правилата в нея. В актьорския състав участват още Марк Дюплас, Нестор Карбонел и Карън Питман.

В предишния сезон участие взе и френската звезда Марион Котияр, която успя да си извоюва значимо място в сериала. Засега обаче няма информация дали тя ще се завърне в петия сезон, който се очаква през 2027 г.

В официалния профил на "The Morning Show" в Инстаграм Дженифър Анистън и Рийз Уидърспун споделиха радостта си, че отново се превъплъщават в образите на Алекс Леви и Брадли Джаксън, дуо едновременно експлозивно и очарователно.

"Отново сме заедно на снимачната площадка за сезон 5 на "The Morning Show" и чувството е страхотно", написаха те.

Източник: БГНЕС

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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