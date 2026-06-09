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Кейти Пери и Джъстин Трюдо с дебют на червения килим като двойка (СНИМКИ)

09 юни 2026, 16:25 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кейти Пери и Джъстин Трюдо с дебют на червения килим като двойка (СНИМКИ)

Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха своя официален публичен дебют като двойка на червения килим на Tribeca Festival в понеделник, 8 юни. Бившият канадски министър-председател, подкрепи поп звездата на премиерата на концертния ѝ филм "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris" по време на фестивала. За случая Пери беше облечена в бяла рокля с халтер деколте и детайли, наподобяващи рози, а косата ѝ беше вдигната в елегантен кок. Трюдо заложи на класически черен костюм и снежнобяла риза.

Докато Пери поздравяваше фенове и разговаряше с репортери на червения килим в New York City, трюдо също привлече погледите с елегантната си външност.

Снимка: Getty Images

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Снимка: Getty Images

За верните фенове

"Това е много различно от Katy Perry: Part of Me", казва изпълнителката на "Thinking of You" ексклузивно пред "PEOPLE", като прави сравнение с документалния си филм от 2012 г. "Това беше по-скоро документален филм за живота ми, докато този проект е концертно преживяване на най-високо ниво за феновете."

"Всъщност правя всичко това за моите фенове, защото именно те ме подкрепят през всички тези години — вече повече от 18 години. За мен е много вълнуващо да съхраня това преживяване по такъв начин", добавя Пери, като отбелязва, че атмосферата по време на турнето е била "невероятна".

Снимка: Getty Images

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Двойката по-рано се появи заедно на събитието "Beef Season 2 Montecito Tastemaker" през април, където позира за снимка с изпълнителния директор на Netflix Тед Сарандос и съпругата му Никол Авант. Сред звездните гости на събитието бяха още принц Хари, еган Маркъл, Чарлз Мелтън и Кери Мълиган. 

За момента звездната двойка е сред най-коментираните в шоубизнес средите. 

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Кейти Пери звезди знаменитости връзки Джъстин Трюдо
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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