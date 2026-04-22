"Приказка без край": Какво се случва с актьорите от фентъзи филма днес? (СНИМКИ)

Филмът "Приказка без край" от 1984 г. остава една от най-обичаните фантастични класики на 80-те години. Историята за момчето Бастиан и магическата книга продължава да вълнува поколения зрители. "Приказка без край" е фентъзи филм, направен по адаптация на едноименната книга на германския писател Михаел Енде от 1979 г. Той е продуциран и режисиран от известния германски режисьор Волфганг Петерсен.

Какво се случва с актьорите днес?

Бастиан – Барет Оливър

Барет Оливър, който изигра Бастиан, след успеха на филма се отдръпва от Холивуд. По-късно се насочва към фотографията и днес работи като фотограф и преподавател по изкуство.

Барет Оливър изиграва Бастиян — срамежливото момче, което обича да чете и чиято въображаемост буквално спасява Фантазия. След пробивната си роля Оливър участва във филми като Cocoon (1985) и D.A.R.Y.L. (1985), превръщайки се в един от най-разпознаваемите млади актьори на десетилетието.

В края на 80-те години Оливър напълно се отказва от актьорството и по-късно се утвърждава като уважаван фотограф и историк, специализиран в фотографските процеси от XIX век. Той е публикувал книги по темата и води обучителни курсове, изграждайки втора кариера, далеч от филмовата индустрия.

Атрейо – Ноа Хатауей

Ноа Хатауей, който играе Атрейо, също напуска голямото кино сравнително рано. След редица лични промени и трудни периоди, той се насочва към бойни изкуства и каскадьорска работа. Хатауей продължава да се снима в проекти като Battlestar Galactica, преди в голяма степен да се оттегли от масовите продукции. В по-късните години той се завръща на екрана с участия в независими филми и развива кариера като татуист.

Императрицата – Тами Стронах

Тами Стронах, която изигра Детската императрица - тогава една на 10 години, избира съвсем различен път – става професионална танцьорка и хореограф, съосновава танцова компания и се изявява на международна сцена. По-късно се връща и към актьорството, но основният ѝ фокус остава сценичното изкуство.

Ургъл - Патриша Хейс

Актрисата Патриша Хейс внася хумор и топлина в ролята на Ургъл — едната половина от комичното лечителско дуо, заедно с Найт Хоб. Преди участието си във филма тя вече е утвърдено име в театъра и телевизията, с дълга кариера и отличени с БАФТА роли. Хейс продължава да се снима активно и в по-късните си години и остава обичана фигура в британското кино и телевизия до смъртта си през 1998 г. на 88-годишна възраст, според BBC.

Енгивук - Сидни Бромли

Енгивук — ексцентричният учен, обсебен от изучаването на Южния оракул, изигран от Сидни Бромли придава комична нотка в противопоставяне на Ургъл на Патриша Хейс.

Бромли има дълга кариера като характерен актьор в британското кино и телевизия, като участва в множество продукции както преди, така и след "Приказка без край". Той умира през 1987 г. на 78-годишна възраст, само няколко години след излизането на филма.

Тини Уини - Дийп Рой

Тини Уини в чиято роля е Дийп Рой, е дребничкият ездач, който пътува с надбягващия се охлюв — един от по-необичайните и приказни обитатели на Фантазия.

По-късно Рой изгражда изключително продуктивна и разпознаваема кариера, като често работи с режисьора Тим Бъртън. Най-известен е с това, че изпълнява всички роли на умпалумпите във Чарли и Шоколадовата фабрика (2005). Той продължава да се снима във филми и телевизия в продължение на десетилетия и се превръща в култова фигура сред феновете на жанровото кино.

Кайрон - Мозес Гън

Мозес Гън изиграва Кайрон — пратеникът на Императрицата, който поставя началото на историята, като търси Атрею. Уважаван актьор на сцена и екран, Гън е известен и с номинираната си за „Еми“ роля в Roots, както и с участия в множество театрални постановки.

Според некролог на Chicago Tribune, той е съосновател и на Negro Ensemble Company, което има значителен принос за създаването на повече възможности за чернокожи актьори в театъра. Гън продължава да се снима до смъртта си през 1993 г. на 64-годишна възраст.

Фалкор – специални ефекти

Драконът Фалкор, който се превръща в икона на филма, е създаден чрез комбинация от кукловодство и механични ефекти – впечатляващо за времето си, преди дигиталната ера.

Наследството на филма

Приказка без край остава култов филм, който продължава да вдъхновява нови поколения зрители и творци. Макар повечето актьори да са избрали различни пътища, филмът им гарантира място в историята на киното.

Източник: "People"