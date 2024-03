Приключи ли кариерата на Арнолд Шварценегер след поставения пейсмейкър? (СНИМКА)

Още: Арнолд Шварценегер: Бих бил страхотен президент на САЩ

"Благодаря ви! Получих толкова много любезни съобщения от цял свят, но много хора ме попитаха дали пейсмейкърът ми няма да създаде някакви проблеми с FUBAR сезон 2. Абсолютно не. Ще бъда готов да снимам през април", написа той в X.

Thank you! I’ve gotten so many kind messages from all over the world, but a lot of people have asked if my pacemaker will cause any problems with FUBAR Season 2. Absolutely not. I will be ready to film in April, and you can only see it if you’re really looking for it. pic.twitter.com/zO6aAwLHC6