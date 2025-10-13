Войната в Украйна:

Продуцентите на новия филм за Джеймс Бонд са готови за "нещо специално"

13 октомври 2025, 08:10 часа 0 коментара
Един от продуцентите на следващия филм за Джеймс Бонд заяви, че е "много развълнуван да приеме предизвикателството" да поведе легендарната филмова поредица напред след продажбата ѝ на Amazon MGM, съобщи BBC. Дейвид Хейман говори накратко за напредъка на продукцията под новото ръководство, докато бе на червения килим на Лондонския филмов фестивал заедно с ко-продуцентката на "007" Ейми Паскал по повод премиерата на последния им филм „Jay Kelly“. „Ще бъде истинско удоволствие, мисля, че ще направим нещо наистина специално“, сподели Хейман.

По-рано тази година продуцентите на Бонд - Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън, се съгласиха да продадат творческия контрол над франчайза на Amazon — сделка, оценявана на около 1 милиард долара.

Сценарият на предстоящия филм ще бъде написан от създателя на Peaky Blinders Стивън Найт, а режисьор ще бъде Дени Вилньов, познат с филма Dune. Все още обаче не е обявен новият актьор, който ще изиграе ролята на Джеймс Бонд.

„Все още е рано, но имаме великолепен режисьор и чудесен сценарист. А да работя с Ейми Паскал като партньор в това приключение е страхотно“, каза Хейман.

„Това е голяма отговорност. Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън свършиха забележителна работа през годините“, добави той.

Хейман е най-известен като продуцент на осемте филма за Хари Потър и трите филма „Падингтън“, докато Паскал стои зад трилогията Spider-Man с Том Холанд, както и зад анимационните хитове Into the Spider-Verse и Across the Spider-Verse.

Най-новият им общ филм „Jay Kelly“ имаше своята британска премиера в Royal Festival Hall. В него Джордж Клуни изпълнява главната роля — филмов актьор на шейсет и няколко години, който се обръща назад към живота и кариерата си и преосмисля решенията, които са повлияли на семейството му.

Хейман, който преди това е работил с Клуни по носителя на „Оскар“ „Гравитация“, казва: „Той е изключителен актьор, а тази роля е особено смела. Навлиза в неудобни територии, показвайки уязвимост. Филмът говори и за фасадите, които всички ние носим в живота си“. 

