Загадъчно холивудско присъствие в Белоградчик: Кейт Бланшет и Киану Рийвс в България?

Белоградчишките скали станаха център на интерес през последните дни, след като се появиха информации за заснемане на международна филмова продукция в района. Според публикация на NOVA, сред възможните участници в снимките са световноизвестните актьори Кейт Бланшет и Киану Рийвс.

Засилено внимание и засекретеност

По информация на местни източници, Белоградчишката крепост е била временно затворена за посетители заради снимачни дейности, организирани от чуждестранен екип. От Община Белоградчик обаче не потвърждават детайли, позовавайки се на подписани споразумения за конфиденциалност.

Жители на района съобщават, че през последните дни в града са били забелязани чужденци с професионална филмова техника. Няма обаче официални данни за това кои актьори или продуценти са участвали в проекта.

Съмнителни снимки в социалните мрежи

В социалните мрежи се появиха изображения, за които се твърди, че показват Кейт Бланшет сред Белоградчишките скали. Проверки на журналисти обаче сочат, че снимките вероятно са генерирани с помощта на изкуствен интелект.

Нито един очевидец или местен търговец не е потвърдил присъствието на актрисата или на Киану Рийвс в района.

Липса на официална информация

Към момента няма потвърждение от филмови компании или агенции, че двамата актьори участват в снимки у нас. Възможно е продукцията да е подготвителен етап за бъдещ проект или част от международна реклама.

Белоградчишките скали са сред най-емблематичните природни забележителности на България и често се използват като декор за музикални клипове, документални филми и рекламни кампании.4

