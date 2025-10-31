Стилен или нелеп? Брад Пит изненада феновете си с мустак и нова визия (СНИМКИ)

Холивудската звезда Брад Пит отново привлече вниманието на медиите - този път не с нов филм, а с напълно обновена визия. Актьорът се появи на четвъртия мач от 2025 World Series, проведен на 28 октомври в Лос Анджелис, и изуми феновете с естествено прошарена коса и перфектно оформен мустак. По време на събитието Брад Пит бе заснет в небрежен спортен стил и характерната усмивка. Но именно мустаците и по-дългата коса станаха център на вниманието.

Brad Pitt, 61, is unrecognizable at Dodgers game as fans say he looks 'weird' with bushy mustache https://t.co/7B9WyORuq3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 29, 2025

Препратка към ролята, която му донесе "Оскар"

Според интервю за "English Aaj TV", актьорът потвърждава, че промяната е част от нов проект. Източници на GQ уточняват, че визията е вдъхновена от предстоящия му филм "The Adventures of Cliff Booth", своеобразно продължение на култовия "Имало едно време в… Холивуд". В него Пит ще се превъплъти отново в каскадьора Клиф Буут - роля, която му донесе "Оскар" през 2020 г.

Според модни експерти, новият стил на Пит е смесица между ретро холивудски чар и зряла естественост. Сивите нишки в косата му и добре оформеният мустаk напомнят на героите от 70-те години – и подчертават зрелия му чар.

Медии като People и Parade отбелязват, че актьорът „влиза в клуба на мустаците“ – тенденция, която набира популярност сред звездите, след като подобен стил вече бе възприет от Оскар Айзък и Педро Паскал.

Появата на актьора на World Series предизвика буря в X (Twitter) и Instagram. Феновете публикуваха снимки и коментари с хаштагове "мустакът на Брад Пит" и "Клиф Буут се завърна" „Това е най-готиният му вид от 10 години!“, гласи един от най-харесваните постове.

Актьорът отново доказа, че не просто следва модата — той я създава. Независимо дали става дума за филмова роля или личен избор, новият му имидж с мустак и прошарена коса вече е сред най-обсъжданите визии на 2025 година.

