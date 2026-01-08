Войната в Украйна:

Наводнения в Северна Македония, евакуирани са хора (ВИДЕО)

08 януари 2026, 12:17 часа 383 прочитания 0 коментара
Наводнения в Северна Македония, евакуирани са хора (ВИДЕО)

Няколко населени места в Северна Македония са наводнени заради обилните валежи.  Местният път между селата Форино и Тумчевище в община Гостивар в Северна Македония е трудно проходим. За ситуацията са уведомени община Гостивар и полицейският участък в Чегране, съобщиха от Центъра за управление при кризи на страната, цитирани от  БГНЕС. Регистрирани са разливи на река Лакавичка в село Мало Турчане и на река Сушечка в село Горна Баняница, община Гостивар. Компетентните институции и службите за спешна реакция са информирани и следят обстановката на терен. В община Охрид са отчетени наводнени мазета, гаражи и дворове на няколко места в града.

Местната власт и Кризисният щаб на общината са предприели действия по подадените сигнали. Река Далян е излязла от коритото си в различни участъци, като са наводнени множество къщи, а екипите за спешна помощ работят на място.

Около 100 са евакуираните

Още: Заради валежите: Свлачища и паднали камъни в Смолянско

В община Кичево на улица „Прилепска“ са залети редица жилищни сгради. Евакуирани са около 100 души, които са настанени в спортната зала “Христо Узунов“.

В спасителните дейности участват екипи на Червения кръст, Дирекцията за защита и спасяване, Регионалния център за управление при кризи – Кичево, пожарната служба, общинското предприятие „Комуналец“ и община Кичево.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На евакуираните са осигурени храна, вода, легла, дюшеци и одеяла.

Установени са и разливи на река Заяшка в района над стадион „Влазрими“ и новото училище „Санде Штерйоски“, както и излизане на река Треска върху земеделски земи в землищата на селата Бигор Доленци, Вранешти и околността.

Още: Оранжев код за обилни валежи в Кърджали в четвъртък

Интензивните валежи са довели до повишаване на нивата на реките и преливане на множество водни течения, в резултат на което са наводнени много къщи и дворове.

 Заседава Кризисният щаб на община Битоля с цел определяне на приоритети и координация на дейностите на терен.

Още: Сняг за Коледа? Николай Василковски издаде каква е прогнозата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Валежи евакуирани хора Република Северна Македония придошла
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес