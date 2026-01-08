Наводнения в Северна Македония, евакуирани са хора (ВИДЕО)

Няколко населени места в Северна Македония са наводнени заради обилните валежи. Местният път между селата Форино и Тумчевище в община Гостивар в Северна Македония е трудно проходим. За ситуацията са уведомени община Гостивар и полицейският участък в Чегране, съобщиха от Центъра за управление при кризи на страната, цитирани от БГНЕС. Регистрирани са разливи на река Лакавичка в село Мало Турчане и на река Сушечка в село Горна Баняница, община Гостивар. Компетентните институции и службите за спешна реакция са информирани и следят обстановката на терен. В община Охрид са отчетени наводнени мазета, гаражи и дворове на няколко места в града.

Местната власт и Кризисният щаб на общината са предприели действия по подадените сигнали. Река Далян е излязла от коритото си в различни участъци, като са наводнени множество къщи, а екипите за спешна помощ работят на място.

Около 100 са евакуираните

В община Кичево на улица „Прилепска“ са залети редица жилищни сгради. Евакуирани са около 100 души, които са настанени в спортната зала “Христо Узунов“.

В спасителните дейности участват екипи на Червения кръст, Дирекцията за защита и спасяване, Регионалния център за управление при кризи – Кичево, пожарната служба, общинското предприятие „Комуналец“ и община Кичево.

На евакуираните са осигурени храна, вода, легла, дюшеци и одеяла.

Установени са и разливи на река Заяшка в района над стадион „Влазрими“ и новото училище „Санде Штерйоски“, както и излизане на река Треска върху земеделски земи в землищата на селата Бигор Доленци, Вранешти и околността.

Интензивните валежи са довели до повишаване на нивата на реките и преливане на множество водни течения, в резултат на което са наводнени много къщи и дворове.

Заседава Кризисният щаб на община Битоля с цел определяне на приоритети и координация на дейностите на терен.

