Смела промяна след години: Селена Гомес с трансформация като никога досега (СНИМКИ)

Характерният тъмнокафяв цвят на косата на Селена Гомес беше нейна запазена марка през цялата ѝ дългогодишна кариера, но основателката на козметичен бранд сега дава сериозен повод да се замислим за червените нюанси това лято. В поредица от снимки, споделени в Instagram на 2 юни, Гомес показа моменти от последното си работно пътуване до Лондон, като разкри впечатляваща трансформация с прическа в огнен кестеняво-червен нюанс.

Selena Gomez Shocks Fans with "Wild" Red Hair Transformation https://t.co/yaUXXHA743 — People (@people) June 3, 2026

"Диви неща се случват с "Only Murders in the Building", докато се наслаждавам на Лондон", написа актрисата в описанието към своята публикация в Instagram, която включваше и кадри зад кулисите с колегите ѝ Стив Мартин и Мартин Шорт.

На част от снимките Гомес е с добре познатата си тъмнокафява коса, докато позира зад кулисите в рокля в елизабетински стил и се снима на мост, с London Eye и Big Ben на заден план. По-късно тя демонстрира новата си дръзка и свежа визия, докато релаксира в хотелската си стая.

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На селфитата червената коса на Селена е оформена на обемни къдрици, като се виждат с по-тъмни, кестеняви корени. Тя допълни визията с черен къс потник, сив анцуг и леко подчертани очи с черна очна линия.

Гомес показа още един ъгъл на неочакваната трансформация с видео в огледало, като приближи камерата към обемните си къдрици в кестеняво-рижав нюанс и позира с нацупено изражение, докато леже на леглото.

Промените в стила на Гомес

Изпълнителката на "Love You Like a Love Song" преди това е носила черешово-червени кичури, вплетени в дългата ѝ тъмнокестенява коса по време на ерата на сериала на Дисни - "Магьосниците от Уейвърли Плейс", придавайки на огнения цвят излъчване на "пънк принцеса". Оттогава насам Гомес се появи с червена коса през 2013 г. с Instagram публикация.

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Тя също така показа тъмно кестеняви акценти в вълнообразния си дълъг боб (стил прическа) на премиерата на "Хотел Трансилвания 3: Лятна ваканция" през 2018 г., добавяйки фина дълбочина към своята кестенява коса.

За последно актрисата показа наситен черешово-червен нюанс на косата си, като беше с бретон, стигащ до миглите, и дълга, обемна прическа с "бомбен" ефект на премиерата на "Лола" на Никола Пелц Бекъм през 2024 година, припомнят от "In Style".

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