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Много танци и викове от радост: Семейство Зомбори има кумове за пример (СНИМКИ)

04 юни 2026, 13:15 часа 0 коментара
Снимка: Krastio Atanassov/Facebook
Много танци и викове от радост: Семейство Зомбори има кумове за пример (СНИМКИ)

След като официално актьорите Владимир Зомбори и Весела Бабинова станаха семейство Зомбори, техните кумове побързаха да отбележат щастието им с публикация в социалните мрежи. Христо Пъдев и половинката му Цветина Петрова кумуваха на сватбата на своите най-близки приятели през май, а за тях това е повече от красив спомен, пълен с танци и викове от радост. "С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим за честта да изберете нас Ще си стареем в хармония заедно до края и ще ви наливаме винаги студени питиета! Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!", написа Пъдев към снимките от сватбата. 

Постът му събра многобройни коментари с пожелания за щастлив и пълен с любов семеен живот за Владо и Весела. Не липсват похвали и към кумовете, които бяха определени за "чудесни и страхотни" - истински пример.

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Oсвен младоженците и техните кумове, на снимките са и децата на двете двойки. Зомбори и Бабинова имат дъщеря, а съпругата на Пъдев го е дарила с две деца - момче и момиче.

За двойките

Христо и Цвети се запознават през студентските си години, но първоначално пътищата им не се пресичат и не са близки. По-късно съдбата отново ги среща, за да ги събере.

През март Зомбори сподели детайли за връзката с майката на детето си, като уточни, че не е било любов от пръв поглед. Въпреки това, 7 години по-късно, близките им ги определят за една от най-стабилните двойки в шоубизнес средите. 

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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