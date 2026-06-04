Честито! Весела Бабинова и Владимир Зомбори се ожениха (СНИМКИ)

Популярната актьорска двойка Весела Бабинова и Владимир Зомбори официално стана семейство. Новината беше съобщена на 3 юни 2026 г., когато двамата публикуваха снимки от сватбения си ден в социалните мрежи. Според публикацията, церемонията е била в края на миналия месец. "Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички беше тази.", споделят влюбените във Facebook и Instagram.

Към снимките актрисата написа с чувство за хумор, че вече може да бъде намерена и на буквата "З" в телефонния указател – намек, че е приела фамилията на съпруга си Зомбори.

На кадрите присъства и дъщерята на младоженците - Йоана, която е също толкова очарователна, колкото майка си.

Булката заложи на изчистена, но много елегантна визия - бял тоалет от две части, тюлени ръкавици, обувки на тънки токчета и семпли аксесоари, а прическата ѝ бе прибрана в нисък кок. Зомбори избра стилен костюм и класически черни обувки, но най-открояващото се на кадрите от специалния ден са големите усмивки на семейството.

За сватба се заговори още в началото на годината, когато стана ясно, че друга звездна двойка от шоубизнес средите ще кумува на Зомбори и любимата му. Припомняме, че в интервю преди финала на "Като две капки вода", сезон 14, в който Весела участва, тя разкри, че след шоуто ще сключи брак със Зомбори в тесен семеен кръг, а голямото празнуване предстои да бъде следващата година.

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Семейство Зомбори

Владимир Зомбори и Весела Бабинова са сред най-обичаните актьорски двойки в България. Любовната им история започва по необичаен начин – двамата дълго време били близки приятели и част от една и съща компания, преди отношенията им да прераснат в романтична връзка.

Връзката им продължава повече от седем години и през цялото това време те успяват да съчетаят успешно личния си живот с активната си театрална и телевизионна кариера. Колегите и приятелите им често ги определят като една от най-стабилните двойки в артистичните среди.

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През 2020 г. Владимир Зомбори и Весела Бабинова посрещнаха първото си дете – дъщеря си Йоана. Любопитен факт е, че актрисата ражда на 27 септември в същата болница и в същия ден като своя близка приятелка и колежка – Луиза Григорова. Година по-късно, през септември 2021 г., малката Йоана е кръстена на специална семейна церемония.