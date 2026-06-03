Актриса от сериала "All Inclusive" се похвали с необичаен годежен пръстен (СНИМКА)

Светът на българското кино и театър има нов повод за празнуване! Една от най-слънчевите и обичани родни актриси – Елена Атанасова, която плени сърцата на хиляди зрители с ролята на колоритната Маряна в хитовия комедиен сериал "All Inclusive", официално направи една от най-важните стъпки в живота си. Чаровната звезда обикновено не е от най-активните в социалните мрежи, когато става въпрос за споделяне на лични моменти, но вчера тя реши да се похвали с факта, че е казала каза заветното "Да".

Снимка: NOVA, стопкадър

"Един от важните дни в живота", написа актрисата към снимка, на ръката си и годежния пръстен.

Елена Атанасова се отличава като артист с ярка индивидуалност и колоритност. Може би затова и изборът на партньора ѝ за годежен пръстен е необичаен - вместо класически диамант върху бяло злато, бижуто на безименния пръст на Елена е с обла рамка, в чийто център блести огромен син скъпоценен камък, нежно обгърнат от фини детайли в два нюанса.

Снимка: Elena Atanassova/Instagram

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Вълнение сред близки и колеги

Новината за годежа буквално взриви социалните мрежи с позитивна енергия. Колеги, приятели и фенове на актрисата останаха приятно изненадани и я обсипаха с вълна от поздравления, мили думи и пожелания за дълъг, споделен и щастлив семеен живот. Извън светлините на прожекторите, Елена успя да предизвика истински фурор и да трогне до най-близкия си кръг от хора.

"Айдеее. Урааа" - така колежката ѝ Александра Сърчаджиева изрази вълнението си. "Честито, безкрайна любов, споделеност и хармония", написа Катрин Русева, съпругата на Ненчо Балабанов. Йоанна Начева, която играе дъщеря на Елена в "All Inclusive" също я поздрави. Сред останалите са още Алена Вергова, Анна Пападопулу и Яна Огнянова.

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