Скарлет Йохансон се възмути от фейк клип с нейния образ (ВИДЕО)

В социалните мрежи широко се разпространява черно-бял видеоклип, показващ как знаменитости от еврейски произход или с еврейска жилка, се обединяват срещу Кание Уест след последните му антисемитски изблици в социалната мрежа X и продажбата на тениски с емблематична свастика на неговия уебсайт Yeezy. Мила Кунис, Стивън Спилбърг и Марк Зукърбърг се обединиха срещу Кание Уест и неговите антисемитски коментари? Видеоклипът, който се разпространява в социалните мрежи от вторник, 11 февруари, насам, всъщност е deepfake, генериран от изкуствен интелект (ИИ). Това е достатъчно, за да накара Скарлет Йохансон, която се появява във фалшивото видео, да реагира.

Видеото е създадено от Ори Беджерано, израелски предприемач и специалист по изкуствен интелект, който го публикува в профила си с надпис: "Това съдържание е създадено или дигитално ретуширано с помощта на изкуствен интелект, за да изглежда реално". Това твърдение невинаги се възприема от онези, които споделят публикацията му. Във видеото се вижда как актрисите Скарлет Йохансон и Мила Кунис, рапърът Дрейк, комикът Джери Зайнфелд, режисьорът Стивън Спилбърг, певецът Лени Кравиц, шефът на Meta Марк Зукърбърг и главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман носят бяла тениска с вдигнат среден пръст, звездата на Давид и името Кание. Видеото завършва с актьора Адам Сандлър, който показва пръст на камерата, последван от думите "Стига толкова" и "Присъединете се към борбата срещу антисемитизма". Скарлет Йохансон изрази загрижеността си пред "People", като осъди "злоупотребата с изкуствен интелект, независимо от посланието".

In recent days, Kanye West has once again crossed every possible red line. The man who previously declared "I am a Nazi", praised Hitler, and spread antisemitic conspiracy theories, used one of the biggest stages in the world – a Super Bowl commercial… pic.twitter.com/n6f6TDlJN2