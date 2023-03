След ужасния инцидент: Джеръми Ренър отново проходи (ВИДЕО)

На 26 март 51-годишният актьор, който стана популярен от ролите си във филмите на Marvel, сподели в социалните мрежи клип, в който ходи върху бягаща пътека. На видеото се вижда, че Ренър е подпомаган от специален механизъм, който отнема от теглото му, за да може да ходи.

"Сега трябва да намеря други неща, които да заемат времето ми, за да може тялото ми да се възстанови от волята ми", написа Ренър в Туитър, давайки ясно да се разбере, че волята му да се оправи е изпълнила цялото му същество.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY