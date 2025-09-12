Звезден годеж! И Лиъм Хемсуърт готви сватба (СНИМКИ)

Лиам Хемсуърт и Габриела Брукс ще сключат брак! В петък, 12 септември, 29-годишната Брукс потвърди, че тя и 35-годишният Хемсуърт са сгодени, като публикува сладка снимка в Instagram, на която се вижда нейният зашеметяващ годежен пръстен. На първата снимка от серията Брукс позира с ръце, прегърнали бъдещия си съпруг, и показва пръстена си, докато двойката позира пред камерата на черно-бялата снимка.

Още: Супермоделът Елза Хоск се сгоди за Том Дейли (СНИМКИ+ВИДЕО)

Вторият кадър е на океана със слънцето на небето, а третата показва ръката на Брукс, поставена върху бял чаршаф, като фокусът е изцяло върху ослепителния ѝ диамантен пръстен, пише "People". Моделът просто е озаглавила публикацията с емотикон на бяло сърце. Новината идва, след като миналия месец двойката, която води дискретен живот, предизвика слухове за годеж, когато Брукс беше забелязана с диамантен пръстен на същия пръст, докато беше снимана да се разхожда по яхтеното пристанище в Ибиса, Испания. На няколко снимки моделът се усмихва, докато показва огромния диамант на различни хора.

Връзката на Хемсуърт и Брукс

Хемсуърт и Брукс, които са австралийци, бяха забелязани за първи път заедно през декември 2019 г. на брънч с родителите на актьора, Крейг и Леони, в Байрън Бей, Нов Южен Уелс, Австралия.

Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс, снимка: Getty Images

Двойката официално обяви връзката си в Instagram през юни 2021 г., като актьорът от "Lonely Planet" сподели снимка на себе си, Брукс и брат си Крис Хемсуърт, заедно със съпругата на Крис, Елза Патаки, и съпругата на Мат Деймън, Лучиана Барозо, на Gold Dinner 2021 в Сидни.

Още: Сърце, пълно с любов: Бесте Сабри е сгодена (СНИМКИ)

Припомняме, че през 2018 г. Крис Хемсуърт сключи брак с Майли Сайръс, но актьорът подаде документи за развод през 2019 г., а самата раздяла беше официализирана през 2020 г.