Специално и трогателно: Тино с концерт в хола на Георги Блажев (ВИДЕО)

Писателят Георги Блажев отново успя да привлече вниманието на последователите си в социалните мрежи, като този път показа как един популярен изпълнител може да запази обикновената си същност въпреки славата и известността. Със специален концерт певецът Тино зарадва децата на Блажев, които се оказаха негови големи фенове въпреки крехката си възраст. Поводът за това любимецът на много зрители да пее в хола на Георги Блажев бе рожденият ден на дъщеря му Софи.

Въпреки че Блажев се обадил в последния момент на Тино, той веднага откликнал на молбата му с думите "Правим го".

Когато славата не те променя

Славата често изглежда като нещо, което променя хората – кара ги да забравят кои са и откъде са тръгнали. Но истината е, че можеш да бъдеш разпознаваем, обичан и аплодиран, без да изгубиш нормалността си. Да останеш човек – с внимание, скромност и доброта – е може би най-голямото постижение от всички. С видео в Instagram, писателят подчертава, че въпреки славата и популярността, Тино е точно такъв.

Още: "Там": Където гласовете на Миро и ALMA се преплитат в музикален филм (ВИДЕО)

"Много е ценно да имам приятел като Тино и да мога да го срещна с децата си. Не защото е изпял “море, море, мооооре”, а защото е изпял “море, море, мооооре” и си е все същият свестен и мил човек. И ми помага да докажа на Боян (Софи още е малка), че дори цялата държава да си припява песните ти, можеш да си останеш нормален. И да пееш в хол със същото отношение, професионализъм и любов, с които един ден ще го направиш в Арена 8888 или където там си намечтаеш.", пише Блажев.

Тино започва своята музикална кариера с желание да прави поп-музика, която достига до широката публика и остава запомняща се. Той се отличава с характерен глас и стил, чрез който успява да свърже поп звучене с емоционално съдържание – песента му Море, море, мооооре е ярък пример за това.

Още: Идеалното трио: Вениамин, Nicka и Ernesto Valenzuela са перфектните "Познати" (ВИДЕО)

В своята работа Тино не се ограничава само до студийни записи: той редовно прави живи участия, концерти и събития, като приближава феновете си – както в големи зали, така и в по-интимни пространства, което указва неговото желание да остане близко до хората.