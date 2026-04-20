Съкрушен, но се възстановява: Певецът Зейн Малик е в болница (СНИМКА)

Певецът Зейн Малик съобщи, че е бил хоспитализиран заради здравословен проблем и в момента се възстановява. Новината беше споделена чрез негови публикации в социалните мрежи, където той благодари на медицинския екип, който се грижи за него, както и на феновете за подкрепата. По думите му, последната седмица е била трудна, но той "неочаквано е в процес на възстановяване". Малик публикува и снимка от болничното си легло, с която успокои почитателите си, че състоянието му постепенно се подобрява. Това се случи на 17 април - в същия ден, в който излезе албумът му.

"На моите фенове – благодаря на всички ви за любовта и подкрепата сега и винаги – беше дълга седмица и все още неочаквано се възстановявам", написа той към снимката. "Съкрушен съм, че не мога да ви видя всички тази седмица, нямаше да съм там, където съм днес, без вас, и съм толкова благодарен за разбирането ви".

Отмяна на участия

Заради здравословната ситуация част от планираните му участия са отменени. Това включва срещи с фенове в различни градове в САЩ, сред които Лонг Айлънд, Бостън, Ню Йорк и Балтимор. Екипът му уточни, че засегнатите фенове ще получат информация директно относно билетите и следващите стъпки.

Малик не разкри диагноза или причината за хоспитализацията си и остава неясно от колко време точно е в болница.

33-годишният имаше планирано участие на Rough Trade Below в Ню Йорк в понеделник, 20 април.

Малик също така трябва да започне първото си самостоятелно голямо турне по арени по-късно тази година, като северноамериканската част ще стартира през юни и ще продължи до ноември.

Зейн Малик стана световноизвестен като член на групата One Direction, а по-късно започна успешна солова кариера.

