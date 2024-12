Удариха Били Айлиш по време на концерт (ВИДЕО)

Певицата Били Айлиш беше ударена с предмет по време на неин концерт на 13 декември в Аризона. Новината се разпространи скоростно, след като най-различни клипчета от инцидента се появиха в интернет. Всяко едно от видеата показва ясно, че певицата по никакъв начин не е провокирала подобно поведение, а реакцията на публиката е напълно очаквана - за миг всички притаяват дъх, защото не могат да си обяснят това, на което са станали свидетели. А след това започват да се възмущават.

Повече за инцидента

По време на концерта на Били Айлиш шоуто стига до момента, в който певицата да изпълни хита ѝ от филма "Барби" "What Was I Made For?", с който превзе класациите и дори спечели "Оскар" за най-добра песен. В един от най-нежните моменти на песента към Айлиш полита предмет, който едва не се удря в лицето ѝ, но в крайна сметка се стоварва върху тялото ѝ. Били спира за няколко секунди, демонстрирайки раздразнението си, а след това продължава да пее, като взима предмета и го хвърля настрани.

Според присъстващи на концерта хвърленият предмет е гривна или огърлица. Не е ясно каква е причината той да бъде метнат по Били Айлиш и дали идеята е била изпълнителката да вземе бижуто и да си го запази като сувенир.

Много певци са ставали "жертви" на подобен тип изцепки по време на живи концерти. Един от най-фрапиращите случаи обаче бе на Пинк, по която през 2023 г. бе хвърлена торбичка, пълна с човешка прах.

