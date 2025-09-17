Войната в Украйна:

Ударът е тежък: Звезди скърбят за покойния Робърт Редфорд

17 септември 2025, 08:37 часа 0 коментара
Актрисата Мерил Стрийп си спомня за своя колега от „Извън Африка“ Робърт Редфорд, който почина вчера, с трогателното „един от лъвовете си отиде“. В изявление, разпространено от нейния публицист и цитирано от АФП, тя добавя: „Почивай в мир, мой скъпи приятелю“. Стрийп и Редфорд работят по филма с режисьор Сидни Полък през 1985 г. Лентата печели множество награди, включително и за най-добър филм.

Джейн Фонда за Робърт Редфорд

Джейн Фонда, която е споделяла киноекрана с Редфорд нееднократно, го описва като „прекрасен човек във всяко отношение“. „Ударът беше тежък, когато прочетох, че Боб си е отишъл. Не мога да спра да плача“, казва тя, цитирана от АФП. „Той означаваше много за мен и бе прекрасен човек във всяко отношение. Той се застъпваше за Америка, заради което ние трябва да продължим да се борим“, допълва Фонда. Двамата имат дългогодишно приятелство, след като играят заедно в различни филми, включително в дебюта на големия екран на Редфорд през 1969 г., когато получава малка роля в "Tall Story". Фонда е признавала и преди, че се е влюбвала всеки път в него, когато са работели заедно.

Леонардо ди Каприо за Робърт Редфорд

Леонардо ди Каприо сподели трогателен пост към своя приятел Робърт Редфорд. „Актьор, активист, отдаден природозащитник и радетел за изкуството“, започна носителят на „Оскар“, публикувайки черно-бяла снимка на звездата от "Шпионска игра". „Неговата непоколебима отдаденост на опазването на планетата и вдъхновяването на промяната се равняваха единствено на огромния му талант. Влиянието му ще остане за поколения напред“, написа още Ди Каприо.

Хилари Клинтън за Робърт Редфорд

Бившият държавен секретар и кандидат за президент на САЩ Хилари Клинтън описва Робърт Редфорд като „истинска американска икона“. В социалната мрежа „Екс“ тя написа: „Винаги съм се възхищавала на Робърт Редфорд, не само заради легендарната му кариера като актьор и режисьор, но и за това, което последва. Той отстояваше прогресивни ценности като опазването на околната среда и достъпа до изкуството, като същевременно създаваше възможности за нови поколения от активисти и режисьори“.

Стивън Кинг за Робърт Редфорд

Американският писател Стивън Кинг описва Редфорд като „част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те“. „Трудно е да се повярва, че той беше на 89“, добавя Кинг.

Доналд Тръмп за Робърт Редфорд

„Имаше години, в които никой не беше по-добър от Робърт Редфорд“, каза американският президент Доналд Тръмп, след като научи за кончината на актьора, преди да се отправи на посещение във Великобритания. „Имаше период, в който той беше най-популярният. Мислех, че е велик“, добави президентът, цитиран от "Би Би Си".

Източник: БТА

 

