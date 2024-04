Вечният Джеки Чан остаря и трябваше да уверява, че е добре (ВИДЕО)

Тук волю-неволю трябваше да се припомни, че неостаряващият Джеки е вече на 69 години, а времето по свой начин влияе на всеки - никой не е застрахован от старостта, пише БГНЕС. Особено Чан, който цял живот досега е живял буквално без застраховка: заради навика му да изпълнява всички каскади във филмите си, животът му отдавна отказват да застраховат дори най-рисковите компании.

A recent photo of Jackie Chan, who is about to turn 70. pic.twitter.com/oCMYgqz4QY