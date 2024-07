Вулгарни, двулични и с ограничен интелект - излезе нова биографична книга за Виктория и Дейвид Бекъм

Биографът Том Бауер в книгата си за двойката Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм ги представя като "вулгарни" и "двулични", а Дейвид е описан и като неинтелигентен човек. Вестник "Air Mail" пише за това в статия, озаглавена "Другото "кралско семейство", която представлява рецензия на книгата.

Както се отбелязва в статията, "новата, неоторизирана биография на Бекъмови осмива тяхната вулгарност и осъжда сговора им с медиите, но не може да отрече тяхната власт". В нея Виктория е представена като амбициозна жена от семейство от средната класа, която се преструва на "работническа класа". Тя е описана и като "Вулгарна скандалджийка".

Дейвид е охарактеризиран в нея като човек с ограничен интелект, който "никога не е прочел и една книга" през живота си (въпреки че има няколко книги, публикувани под негово авторство). За да илюстрира този момент, авторът цитира футболиста: "Окончателно сме решили да кръстим Бруклин, но все още не знаем в коя религия". Също така Дейвид, когато е попитан защо се е снимал с качулка с портрет на архитекта на Холокоста Адолф Айхман, отговаря: "Не го познах".

Основният интерес на двойката, както смята авторът на статията, са славата и успехът, от които Бекъмови са "обсебени". Те са описани като нов тип британци: предпочитат да живеят в чужбина, но подкрепят кралското семейство, като същевременно мразят данъка върху доходите. Те мразят пресата, като същевременно постоянно я използват в своя полза. Както се посочва в статията, Бекъмови се държат като истински кралски особи: например на сватбата им, която се състоя в ирландски замък, имаше истински тронове.

В книгата Бауер пише, че Дейвид не е правил достатъчно щедри дарения, докато е бил посланик на УНИЦЕФ, а в статията ги сравнява с тези на Тейлър Суифт, която е известна с благотворителните си дарения за хранителни банки в градовете, които посещава по време на турне. Сравнението, както се сещате, не е в полза на Бекъмови.

