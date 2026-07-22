Планират мащабна сеч на гори

Заради съхнене на дърветата в цялата страна предстои мащабна сеч на гори. В Североизточна България този процес е достигнал сериозни мащаби, обявиха в Русе представители на Министерството на земеделието. Специалисти по горските насаждения обявиха на брифинг в Русе, че състоянието както на горите, така и на полезащитните пояси е сериозно и се налагат спешни действия.

Подмладяване

"Затова трябва да ги подмладим. И това всъщност трябва да стане ясно на обществеността, че за един период от 15 г. може би ще имаме драстична промяна в ландшафта и нямаме магическа пръчка от днес, така че дърветата, които в момента са на 30-40 г., изведнъж да се появят пак такива дървета. Няма как да стане", каза зам.-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров и допълни, че през последните години средната годишна температура се е повишила с около 1,5 градуса, а валежите все по-често падат за кратки периоди с голяма интензивност, което поставя горските екосистеми под силен стрес, предаде БНР.

Застрашени

Доц. Георги Костов от Лесотехническия университет съобщи, че близо два милиона хектара в страната са застрашени от загиване и допълни. "Горите, които имаме в България, са силно повлияни от човека…някои от тях са много остарели и те са на края на своя жизнен цикъл".

Предстоят законови промени, които да позволят по-адекватни действия за залесяване, опазване на масивите и преработка на дървесината.

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