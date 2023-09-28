Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Силистра
Кандидат-кметове
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ - Александър Николаев Сабанов
7. ПП ГЕРБ - Ивелин Статев Иванов
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - Георги Минчев Георгиев
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Петко Драганов Добрев
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Мария Христова Илчева-Иванова
Кандидати за общински съветници
"АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"/ИМА ТАКЪВ НАРОД, "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "ВМРО-БНД", ПКБ/
101. Георги Павлов Гайдаров
102. Димитър Трендафилов Трендафилов
103. Керанка Вълчева Иванова
104. Венко Петров Начев
105. Станислав Иванов Ковачев
106. Лъчезар Тодоров Тодоров
107. Стоян Иванов Орманджиев
108. Росен Георгиев Атанасов
109. Николай Стоянов Костов
110. Евгени Георгиев Георгиев
111. Калоян Маринов Липков
112. Денислав Угур Бату
113. Анатолий Димитров Атанасов
114. Цветанка Иванова Йорданова
115. Миглена Тодорова Павлова
116. Петър Енчев Петров
117. Николай Йорданов Добрев
118. Боян Пенчев Цвятков
119. Красен Петров Кръстев
120. Георги Мирославов Момчев
121. Свилен Стефанов Стайков
122. Венелин Лъчезаров Жечев
123. Румен Тодоров Тодоров
124. Александър Йорданов Тодоров
125. Стефан Иванов Ненчовски
126. Исмаил Хасан Тахир
127. Теодор Стелиянов Минев
128. Алпер Азисов Ахмедов
129. Айлин Алейдин Шефкет
130. Теодор Василев Тодоров
131. Иванка Дойчева Славова
132. Кольо Иванов Колев
133. Даниел Димитров Христов
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Стилиян Стойчев Стойчев
102. Галина Русева Павлова
103. Теменужка Богданова Бухчева
104. Лазар Иванов Лазаров
105. Добромир Маринов Добрев
106. Ивелина Михайлова Николова
107. Стойчо Димитров Нечев
108. Георги Балушев Георгиев
109. Нина Калинова Димитрова
110. Румен Веселинов Ангелов
111. Веселин Стойчев Стойчев
112. Веселина Георгиева Славчева
113. Йорданка Славова Манова
114. Филип Минчев Йовчев
115. Сергей Георгиев Тинев
116. Дончо Иванов Димитранов
117. Георги Вълев Георгиев
118. Силвия Симеонова Сотирова
119. Недка Тодорова Хотинова
120. Стефка Костадинова Ненова
121. Петър Енев Баев
122. Христо Денев Петров
123. Димитричка Маринова Бенова
124. Владислава Ангелова Христова
125. Маргарита Тотева Герганска
126. Никола Неделчев Димитров
127. Мими Минчева Кирчева
128. Георги Тодоров Николов
129. Пенчо Великов Стоянов
130. Живко Иванов Марчев
131. Димитър Генов Русев
132. Костадин Димитров Михайлов
133. Светлин Митев Михов
6. ПП НДСВ
101. Галина Петрова Даскалова
102. Дамян Маринов Димов
103. Борислав Стефков Христов
7. ПП ГЕРБ
101. Ивелин Статев Иванов
102. Мария Димитрова Димитрова
103. Денислав Пламенов Димитров
104. Денка Димитрова Михайлова
105. Стоян Киров Киров
106. Стоян Станков Узунов
107. Веселин Петров Суров
108. Орлин Огнянов Николов
109. Георги Йорданов Спасов
110. Мария Иванова Недялкова
111. Константин Стоилов Христов
112. Яна Ганчева Райнова
113. Мирослава Красимирова Червенкова
114. Валентин Йорданов Перчемлиев
115. Калоян Димитров Нейков
116. Ралица Михайлова Боянова
117. Ивелин Митков Неделчев
118. Тодор Любомиров Велинов
119. Чавдар Веселинов Петров
120. Младен Желев Енев
121. Иван Николов Иванов
122. Мирослав Любенов Димитров
123. Сунай Руфиев Рафиев
124. Николай Живков Йоргов
125. Медин Сали Мехмед
126. Тихомир Димитров Иванов
127. Димитър Димов Джамбазов
128. Десислава Жекова Георгиева
129. Павлин Желев Иванов
130. Веселин Калчев Йорданов
131. Тодор Георгиев Тодоров
132. Стоян Павлов Милушев
133. Янка Андреева Гаврилова
8. Политическо Движение Социалдемократи
101. СЕВДА САБИТ РЕДЖЕБ
102. ИСКРА МАРИНОВА ДОЧЕВА
103. ЕЙМИЗ ИЛМАЗ ОСМАН
104. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
105. НУРАЙ ИСМЕТ МЕДЖИД
106. АРИФЕ ЕРЗЕН ГЕОРГИЕВА
107. ДОБРОМИРА НИКОЛОВА МАРИНОВА
108. ОГНЯН СТЕФАНОВ АРАБАДЖИЕВ
109. АКСЕЛ БОЙКОВ ЮЛИЯНОВ
110. ОРХАН ТЕФИКОВ ТЕФИКОВ
111. ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
112. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
113. МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ДИНКОВ
114. АТАНАС ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
115. ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
116. МАРЧЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА
117. ИВАН ЧЕЗАРОВ ИВАНОВ
118. ИВАНКА ГАНЧЕВА САПУНКОВА
119. ГЮНАЙДЪН ИСМЕТ АХМЕД
120. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА-ЛАЗ
121. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ
14. Граждани за Общината
101. Иванка Господинова Ташева
102. Добринка Великова Кирчева
103. Милко Драгоев Маринов
104. Цветана Игнатова Колева
105. Димитър Сашев Тодоров
106. Николай Георгиев Неделчев
107. Румен Енчев Бошнаков
108. Калинка Иванова Георгиева
109. Веселин Георгиев Георгиев
110. Десислава Георгиева Димитрова
111. Красимир Николов Липков
112. Хабибе Неджати Йешилли
113. Диана Енеева Атанасова
114. Михаил Кирчев Кирязов
115. Гюлдениз Себахатинова Яшарова
116. Славей Боянов Славов
117. Галина Тодорова Великова
118. Даниел Златанов Желев
119. Павлина Георгиева Русева
120. Стефан Пенчев Стоянов
121. Ани Валентинова Петкова
122. Величка Николова Грънчарова
123. Мирослав Янев Георгиев
124. Иванка Асенова Николова
125. Бончо Димов Димов
126. Мария Николаева Христова
127. Фахри Феридин Рюстем
128. Кинка Минчева Иванова
129. Тошо Петров Атанасов
130. Лиляна Иванова Илиева
131. Марин Димитров Янакиев
132. Нейко Петров Хотинов
133. Николай Атанасов Бошнаков
25. СДС
101. Красимир Христов Димитров
102. Румен Атанасов Атанасов
103. Ерхан Рамадан Каракаш
104. Атанас Петков Атанасов
105. Корал Бехджет Ахмед
106. Симеон Иванов Симеонов
107. Ивелина Пламенова Митева
108. Николай Христов Неделчев
109. Трифон Георгиев Станев
110. Румен Михайлов Великов
111. Гален Мирославов Енев
112. Антония Атанасова Иванова
113. Гюлер Расим Меджид
114. Галина Димитрова Николова
115. Пенка Петрова Йорданова
116. Габриела Николаева Ингилизова
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Георги Недялков Славчев
102. Светлин Михалев Славчев
103. Димитричка Красимирова Иванова
104. Клаудиа Светлинова Славчева
105. Анчо Русев Анчев
106. Добрин Васков Дончев
107. Еленка Йорданова Славчева
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Стоил Василев Стойчев
102. Илиана Димитрова Митева
103. Димитър Николаев Караджов
104. Венцислав Ников Маринов
105. Ростислав Николаев Манолов
106. Петър Николов Петров
107. Димитър Костадинов Димитров
108. Валентин Стоянов Копринджийски
109. Ивайло Николаев Тодоров
110. Ани Димитрова Иванова
111. Деница Петрова Кънева
112. Мирослав Ивелинов Желязков
113. Борислав Колев Иванов
114. Васил Даниелов Пеев
115. Симона Дянкова Великова
116. Катя Алексиева Иванова
117. Ренета Димитрова Филипова
118. Весела Димитрова Тодорова
119. Валентина Георгиева Маринова
120. Румен Борисов Ангелов
121. Розалина Иванова Иванова
122. Кубрат Иванов Петков
123. Иван Радославов Савов
124. Петко Димитров Петков
125. Радослав Станков Радинов
126. Валентин Йорданов Иванов
127. Димитричка Петрова Димитрова
128. Таня Иванова Тодорова
129. Калоян Венелинов Гицов
130. Дончо Петров Дончев
131. Снежанка Пейчева Стоянова
132. Екатерина Василева Тодорова
133. Марин Иванов Маринов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Марин Руменов Николов
102. Николай Цонев Николов
103. Петко Драганов Добрев
104. Никола Стефанов Караколев
105. Валентин Николаев Колев
106. Георги Василев Георгиев
107. Радостин Стефанов Стефанов
108. Пламен Кирилов Георгиев
109. Денислав Желязков Георгиев
110. Радослав Минков Стоянов
111. Свилен Иванов Димитров
112. Веселка Стефанова Вълева
113. Михаил Павлов Иванов
43. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)
101. Ганчо Маринов Неделчев
102. Борислав Траянов Борисов
103. Йордан Стоянов Стоянов
104. Георги Димитров Костов
105. Петър Тодоров Георгиев
106. Емил Костадинов Иванов
107. Мария Михайлова Томова-Михнева
108. Георги Станков Койчев
109. Зорница Христофорова Русева
110. Нейко Николов Нейков
111. Боян Петров Димов
112. Фатме Салим Феим
113. Джанер Сейрани Ибрям
114. Георги Иванов Георгиев
115. Четин Акъ Али
116. Йълмаз Юсеин Юсеин
117. Ивайло Петров Пецов
118. Нестор Райчев Алипиев
119. Мирослав Иванов Петров
120. Илкай Бехчет Алиосман
121. Росен Стефанов Иванов
122. Кристиан Стефков Георгиев
123. Айджан Метин Алиосман
124. Енчо Савов Христов
125. Йордан Илиев Александров
126. Георги Христов Христов
127. Росен Стоянов Русев
128. Огнян Евгениев Огнянов
129. Кънчо Йорданов Димитров
130. Росен Иванов Божев
131. Венцислав Димитров Ангелов
132. Николай Рашев Рашев
133. Ведат Сали Сали
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Бирол Ерол Мехмед
102. Хасан Яшар Алегбер
103. Рефик Тефик Хадживат
104. Севгин Нехат Осман
105. Берна Бейнур Исмаил
106. Ерол Сюлейман Исмайл
107. Елмас Хабил Яшар
108. Сали Ахмед Сали
109. Сибер Тефикова Тефикова
110. Валерия Петрова Богданова
111. Айхан Али Еюб
112. Нурхан Юсуф Акиф
113. Александър Алексиев Ангелов
114. Юнзюля Алейдинова Чакърова
115. Юзджан Мустафа Кязим
116. Ергюл Кадри Акиф
117. Шевкед Невзат Шевкед
118. Елис Демир Етем
119. Бахтен Сезаи Вели
120. Ерай Джеват Равалъ
121. Мухарем Демирали Исмаил
58. НОВОТО ВРЕМЕ
101. Стефан Иванов Пантелеев
102. Айлин Севинч Елман
103. Мирослав Венелинов Русанов
104. Красимир Русев Иванов
105. Венелин Маринов Русанов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Мария Христова Илчева-Иванова
102. Георги Димитров Георгиев
103. Златко Стефанов Куртев
104. Даниела Александрова Костова
105. Петър Николаев Петров
106. Румен Николов Жеков
107. Ваня Желева Маринова
108. Владимир Василев Иванов
109. Мария Костова Иванова
110. Цветомир Димитров Панайотов
111. Георги Николов Атанасов
112. Димо Михалев Димов
113. Зеки Мехмедов Салимов
114. Недко Белев Недков
115. Ленко Георгиев Монев
116. Красимир Димитров Киряков
117. Борислав Руменов Атанасов
118. Стефан Железов Железов
119. Пламен Иванов Гойчев
120. Виктор Петров Вичев
121. Мирослав Василев Димитров
122. Силвия Стефанова Стоянова
123. Цветан Димитров Галев
124. Живка Недялкова Стайкова
125. Теодор Валериев Симеонов
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Редактор:
Яна Баярова
Етикети: Силистра местни избори 2023 листи местни избори 2023