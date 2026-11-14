Земетресение в Смолянско, трусовете продължават, а хората са на улиците

Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на община Смолян, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е между селата Виево и Кутела. Трусът бе усетен и в Смолян.

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи за БТА, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути. Първият е бил по-слаб, а вторият – значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение. Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети. Преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус, добави още кметът.

Кметът на съседното село Кутела Севдалина Маркова съобщи пред БТА, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите. "Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени", каза Маркова. По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.

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Множество вторични трусове са усетени в района на община Смолян след земетресението в 17:20 часа, съобщи за БТА и кметът на село Момчиловци Сийка Суркова.

„Телефонът ми прегря от обаждания на хората. Освен че земята се тресе, се чува и пукот. Жителите са уплашени и ме питат дали някъде нещо не се гърми“, разказа Суркова.