12-ата фотоволтаична инсталация на покрива на Kaufland вече произвежда „зелена“ енергия

Kaufland България продължава да разширява портфолиото си от устойчиви енергийни решения с въвеждането в експлоатация на 12-ата си фотоволтаична инсталация в страната. Системата е изградена на покрива на един от най-новите хипермаркети на веригата в столичния квартал „Военна рампа“ и е част от дългосрочната ESG стратегия на компанията за намаляване на въглеродния отпечатък и по-ефективно управление на ресурсите.

Фотоволтаичната инсталация включва 438 панела с обща мощност от 200 kWp. Очакванията са произведената „зелена“ енергия да осигурява между 15 и 20% от годишното електропотребление на филиала, което ще доведе до съществено намаляване на разходите за електроенергия на обекта.

Годишното производство на електроенергия от инсталацията е еквивалентно на потреблението на около 50 домакинства, а спестените въглеродни емисии се изчисляват на приблизително 120 тона годишно. С пускането в експлоатация на фотоволтаиците във „Военна рампа“ общата мощност на фотоволтаичните системи на Kaufland България достига 2 386 kWp. Всички 12 инсталации на компанията заедно произвеждат обща електроенергия, съпоставима с годишното потребление на три филиала на веригата.

Филиалът Kaufland–Военна рампа е 19-ият хипермаркет на компанията в София и 69-ият от общо 70 в страната, реализиран с инвестиция от над 36 млн. лв. (18,41 млн.евро). Магазинът е изграден съгласно изискванията на международния стандарт EDGE, гарантиращ минимум 20% по-висока енергийна ефективност. За отопление и охлаждане се използва високоефективна термопомпена система с хладилен агент пропан – екологично решение с нисък въглероден отпечатък. Прилежащата площ на магазина от над 5200 кв. м е оформена като зелен градски остров с повече от 140 новозасадени дървета, които подобряват микроклимата в района.

С внедряването на фотоволтаични системи, енергийно ефективни технологии и устойчиви решения в своите обекти, Kaufland България последователно реализира политиката си за отговорно развитие и опазване на околната среда, в съответствие с корпоративната философия на компанията.