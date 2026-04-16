16 април в историята: Кървавият атентат в църквата "Св. Неделя". Приета е Търновската конституция

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

16 април 1925 г.: Атентатът в църквата "Св. Неделя"

На този ден през 1925 г. е извършен най-кървавият атентат в историята на България - атентатът в софийската катедрала "Св. Неделя". Кървавият акт е извършен по нареждане на ръководителите на Военната организация на БКП. Атентатът е  извършен в отговор на масовия терор, осъществяван от сговористкото правителство срещу левите сили в страната. Ключово събитие за това е държавния преврат от 9 юни 1923 г. След потушаването на Юнското въстание, а след това и на Септемврийското въстание започва ликвидирането на партийни функционери.

С приемането на Закона за защита на държавата през януари 1924 г. са забранени БКП и нейните поделения в Комсомола и кооперация "Освобождение". БЗНС се оказва в същото положение. Тези събития стават причината за поредицата от убийства на комунисти, както и на множество леви земеделци.

Атентатът е по време на опелото на ген. К. Георгиев, който приживе е председател на градското бюро на Демократическия сговор в столицата. Организаторите на атентата изхождат от идеята, че на неговото опело ще присъства целият правителствен елит.

Два дни преди атентата, на 14 април 1925 г. е извършено нападение срещу цар Борис III. Нападателите от анархистката чета на Тумангелови го нападат в Арабаконашкия проход. Но дори и след нападението срещу царя, К. Янков и неговите съратници не отменят решението си за атентата. На 15 април в центъра на столицата при храма “Св. Седмочисленици" е прострелян ген. К. Георгиев.

На следващия ден по време на опелото му в катедралата "Св. Неделя" внесените незабелязано преди това взривни материали са запалени. Покривът на храма се срутва при избухването на взрива.

На място загиват 140 души. Десетки са ранени. В следващите дни от раните си умират още 60 души, с което броят на жертвите достига 200 души. Сред жертвите са видни военачалници. От министрите, които присъстват на опелото, не загива нито един. По време на взрива цар Борис III е на път за храма.

16 април 1879 г.: Приета е Търновската конституция

На този ден през 1879 г. е приета Търновската конституция, в която е заложено разделение на властта на законодателна, изпълнителна и съдебна. В конституцията е заложено и определяне на структурата и компетенциите на висшите държавни органи, както и основните права и задължения на българските граждани.

Търновската конституция е една от най-демократичните европейски конституции по онова време. През 1881 г., а след това и през 1883 г. тя е изменена. Следващите промени са през 1893 г., 1911 г. и 1946 г. Търновската конституция остава в сила до 1947 г. 

16 април 1876 г.: Завършва Оборищенското събрание

На този ден през 1876 г. завършва Оборищенското събрание, в което участват 65 представители на революционните комитети на около 58 селища от Четвърти Панагюрски революционен окръг. Поводът за свикването на това събрание е окончателното уточняване на въпроси, свързани с подготовката на Априлското въстание. 

След като делегатите полагат клетва, те пристъпват към преглеждане на сметките на всяко село и оценка на готовността за избухване на въстанието. По време на събранието е определена и датата за избухване на бунта -  1 май. Въпреки че предизвиква бурни дебати предложението на Георги Бенковски е прието. Делегатите гласуват пълномощия на апостолите за ръководство на въстанието. След приключване на събранието останалите революционни окръзи са информирани за взетите от него решения чрез специални куриери.

Таня Станоева Отговорен редактор
