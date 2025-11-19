Започна наддаването "Кой ще спечели повече пенсионери": БНБ с коментар за коледните добавки

"Това, което правят народните представители на ДПС-Ново начало да дарят заплатите си за коледни добавки на пенсионерите не се изключва от популиските действия. Първо беше заявено, че трябва да се видят разчетите на бюджета за 2025 година и тогава да се прецени какви възможности има за коледни добавки. Започна едно наддаване затова кой ще спечели повече". Това заяви пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

Лъха ли на популизъм за коледните добавки?

Снимка: БГНЕС

Каримански алармира, че не се събират достатъчно добре приходите в бюджета.

"Не трябва да разчитаме на 29, 35 или 40 народни представители да дарят заплатите си за коледни добавки, защото това е популиско решение. Не може да продължаваме да увеличаваме данъците или осигурителна тежест при фонд "Пенсии" с 2%, без да се реформира самият модел. Това означава, че за една година се запушва една дупка, която след това ще изтече отново", критикува Любомир Каримански.

Експертът изтъкна, че обществото няма да има повече права, като заплаща по-голяма осигурителна вноска за пенсиите. Каримански е на мнение, че държавата ще продължи да поддържа пенсионната система през данъците, но не и през реални реформи.

Той запита властта как ще осигурят приходите в бюджета. "Винаги, когато има отклонения в дефицита на бюджета, това отклонение трябва да се запълни с мерки около средносрочнотата бюджетна цел. Аз не виждам никакви мерки, които да водят до намаляване на трите процента дефицит в бюджета, а дори и нещо повече - дефицит над 3-4%. Това само доказва, че критиката затова, че няма консолидация на разходите показва, че няма намерение да се прави", посочи Каримански.

Любомир Каримански критикува още, че Бюджет 2026 не следва визионерството и реформите, които трябва да извърши държавата. "Страната се води към недостатъчно добра финансова стабилност и устойчивост", предупреди той.

Каримански коментира още, че в Народното събрание ще се направи такъв бюджет, който да "развихри" всички.

