Лятна академия 2026: 36 часа, изпълнени с история и „Шанс“ за нови приятелства в Родопите

Центърът за обществена подкрепа „Шанс“ към сдружение SOS Детски селища България организира поредното издание на своята Лятна академия. В продължение на два дни 20 деца и родители се потопиха в магията на Източните и Западните Родопи, откривайки красотата, историята и гостоприемството на района около град Ардино. Инициативата се проведе под ръководството на Екатерина Христова - организатор и екскурзовод на групата, и с подкрепата на Синди Стефанова от екипа на Центъра.

Пътуването започна в местността „Белите брези“ - едно от най-живописните кътчета на Родопите, известно с уникалната си брезова гора и кристално чистия въздух. Участниците опитаха традиционна родопска кухня в ханче „Чешмата“, след което се запознаха с историята на паметника на залесителите, благодарение на чийто труд днес съществува тази гора. Особен интерес предизвика капсулата на времето, вградена в монумента, която предстои да бъде отворена през 2083 г.

Програмата продължи с посещение на мистичната местност „Орлови скали“, където древните скални ниши и до днес пазят тайните на тракийските ритуали, извършвани преди хилядолетия. Вечерта завърши с разходка из Ардино, по време на която Екатерина Христова показа на групата местното училище. Гостите останаха впечатлени от поддържаната среда и модерната база, като се роди и идеята директорът на училището да сподели добрите си практики със столични учебни заведения.

Вторият ден събра семействата на величествения Дяволски мост. Наред с легендите за него и разговорите за богатата история на Родопите, бяха припомнени и сцени от емблематичния български филм „Време разделно“, заснети в района. Търсачите на силни усещания имаха възможност да тестват смелостта си по 22-метровата въжена линия над река Арда. Първа по тролея се спусна Синди Стефанова, чийто пример вдъхнови и няколко от децата да преодолеят страха си.

По желание на групата бе направено и допълнително отклонение до меандрите на река Арда. Панорамната гледка се превърна в достоен финал на 36-часовото пътешествие. Освен възможността за туризъм, Лятната академия постигна и най-важната си цел - да послужи като естествена среда за изграждане на общност и доверие между семействата, които ЦОП „Шанс“ подкрепя. Децата създадоха нови приятелства, а родителите обмениха опит и идеи, като още по пътя започнаха да планират следващи срещи.

За пета поредна година инициативата се реализира благодарение на финансовата подкрепа на BILLA България. Чрез това дългогодишно партньорство десетки деца и родители получават възможност да откриват красотата на България и да изграждат трайни социални контакти.