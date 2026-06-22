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22 юни: Хан Крум побеждава византийците при Версиникия. СССР неочаквано бомбардира България

22 юни 2026, 7:45 часа 493 прочитания 0 коментара
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22 юни: Хан Крум побеждава византийците при Версиникия. СССР неочаквано бомбардира България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 юни 813 г.: Победата на хан Крум при Версиникия

На този ден през 813 г. хан Крум нанася погром на византийците в битката при Версиникия (днешното село Маламирово, Ямболско). Византийският император Михаил І Рангаве успява да избяга и да се спаси, но след победата на българите е принуден да се откаже от престола и да приеме монашеството.

Сражението се води между български и византийски войски край крепостта Версиникия, намираща се северно от Одрин. Византийският император Михаил I Рангаве се опитва да спре настъплението на Крум към Източна Тракия, но не успява. След победата българските войски не само завземат почти цяла Източна Тракия, но и стигат до стените на Цариград.

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Първоначално хан Крум води миролюбива политика към Византия. Благодарение на победата на франките над аварите, той включва към пределите на България част от техните владения. Тогава Никифор I Геник предприема поход срещу българите. Но византийският владетел успява да стигне само до Одрин. Крум започва действия на юг в отговор на действията на Византия. През 808 г. той побеждава византийците в долината на р. Струма. Година по-късно превзема и Сердика (дн. София).

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Същевременно византийският император отхвърля предложенията за мир и нахлува в България, след което превзема столицата Плиска и я опожарява, но преди това задига съкровищата на българския владетел.

Никифор е разгромен при оттеглянето му във Върбишкия проход на 26 юли 812 г. Тогава Крум нарежда от черепа на убития император да бъде изработена ритуална сребърна чаша. Новият император Михаил I Рангаве отказва предложението на хан Крум за примирие. След това българският владетел нанася ново голямо поражение на византийците при Версиникия и стига до Константинопол, където по време на преговорите е направен опит да бъде убит. Българският владетел се оттегля и започва да подготвя нов поход към византийската столица. Но на 13 април 814 г. неочаквано умира.

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22 юни 1941 г.: СССР изненадващо атакува България

На този ден през 1941 година Адолф Хитлер напада Съветския съюз. Тогава съветски самолет изненадващо бомбардира град Добрич. По това време България не е във война със Съветския съюз, въпреки присъединяването си към Тристранния пакт. Следват и още атаки от руска страна.

През нощта на 12 срещу 13 септември 1942 година съветски бомбардировачи атакуват Русе - хвърлени са 4 авиобомби. Други 9 бомби са хвърлени над близкото село Червена вода. Стара Загора, Горна Оряховица и Казанлък също са сред атакуваните градове - там има жертви и ранени. След бомбардировките властите у нас са принудени да въведат режим на затъмнение. 

На 24 февруари 1942 година е извършено най-кървавото нападение от страна на Съветския съюз - край Истанбул съветска подводница потапя българския кораб "Струма", с който пътуват стотици евреи бежанци. Загиналите са над 700 души.

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СССР На този ден хан Крум
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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