25 декември в историята: В преспи и студ ген. Гурко започва преминаването на Балкана. САЩ и Англия обяват война на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 декември 1877 г. започва преминаването на Западния отряд на ген. Гурко през Стара планина

Денят на 25 декември 1877 г. е паметен за историята на България. Тогава в хода на Руско-турската освободителна война в изключително тежки метеорологични условия започва преминаването на Западния отряд на генерал Гурко през Стара планина. На този ден генерал Карцов завзема Троянския проход.

Само няколко седмици преди това водещите европейски вестници излизат с новината, че военни действия няма да има до пролетта поради невъзможността за извършването на зимен проход през Стара планина. Но руските войски, смелите българските опълченци и храбрите доброволци, които копнеят за свобода, не са на това мнение. Те знаят, че врагът трябва да бъде сломен колкото може по-скоро и са готови на всичко, за да постигнат това.

Прочетете също: 22 декември в историята: Пробив в Ньойския мирен договор и знаков бежански заем за България

На 25 декември главната руска колона среща големи трудности при м. Драгунски бивак. Там наклонът на стръмнината достига до 45 градуса на определени места. Само за качването на първото оръдие са необходими 15 часа. Войниците нощуват под открито небе в снега.

На 25 декември лявата колона достига превала на планината с помощта на българското население. Българите помагат за пренасяне на оръдията в демонтирано състояние. На 26 декември частите са затрупани от снежна буря. Но и това не ги отказва. На този ден са боевете при с. Буново и с. Мирково след разчистване на снежни преспи с височина 1,2 м.

На 25 декември, въпреки проливния дъжд, преминал в снежна виелица, дясната колона потегля и нощува под открито небе.

Въпреки изключително лютата зима и тежките условия, Западният отряд успешно преминава проходите в Западна Стара планина. Голяма заслуга за това имат и българите, които участват активно, както в проправянето на пътеки в дълбоките и непроходими преспи сняг, така и при пренасянето на оръдията.

Без предварително подготвени позиции Орханийската армия на османците е принудена да се оттегли от Арабаконашкия проход. София е освободена на 4 януари.

Прочетете също: 19 декември в историята: Отчаян зов на българите от Македония за обединение на българските земи след Берлинския конгрес

Героичният преход през Стара планина в условията на люта зима получава широк международен отзвук. В резултат на това Великите сили започват консултации за уточняване на условията за сключване на примирие с Османската империя.

25 декември 1941 г.: Американското и британското правителство обявяват война на България

В хода на Втората световна война на 12 декември 1941 г. по решение на 25 ОНС е обявена война на САЩ и Великобритания. На 25 декември същата година в отговор американското и британското правителство обявяват война на България.

Около 35 хиляди българи губят живота си във войната. Страната ни участва в нея в продължение на 4 години, като в различни периоди тя е във война с почти всички велики държави и в резултат на това Великите сили предлагат решения, които не са в полза за страната ни. Заради участието си във войната България губи териториите си след 1941 г. Страната ни изпада в тежка международна изолация и освен това започва преход към комунистически режим след 9 септември 1944 г.

25 декември 1919 г.: Пристига първата група руски бежанци в България

На този ден във Варна пристига с параход първата група руски емигранти. Дни по-късно, на 19 януари следващата година, в София пристига първият ешелон с руски бежанци. Броят на руските бежанци в страната ни достига общо 40 000 души. Причината за бежанския поток е октомврийската революция през 1917 г. и гражданската война в Русия. Това принуждава милиони руснаци да напуснат родината си.

20 декември в историята на България: Бомбардировките над София, след които остава разруха и над 4000 жертви