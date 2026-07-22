Прогноза за времето - 23 юли 2026 г. (четвъртък)

На 23 юли 2026 г. в сутрешните часове, главно над Централна Северна и Източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 26°, прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.