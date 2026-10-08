8 октомври: Започва Нишката операция. Умира Ран Босилек

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

8 октомври 1944 година: Започва Нишката операция

На този ден през 1944 година започва Нишката операция - настъплението на Втора българска армия, подкрепена от части на Тринадесети корпус на НОВЮ и Трети украински фронт. Нишката операция, в хода на Втората световна война, се провежда в периода 8 – 14 октомври. Нейната цел е чрез настъпление по направлението София – Ниш да разгроми германските войски, да овладее района на Ниш и по този начин да прекъсне пътя на оттеглящите се от Гърция немски войски.

Втора армия настъпва на 8 октомври след мащабна артилерийска подготовка и авиационни бомбардировки. Основният удар е нанесен по направление Власотинци-долината на река Българска Морава, а спомагателният - по направлението Станянци-Свърлиг-Ниш.

На 10 октомври противникът е принуден да се оттегли западно от поречието на Българска Морава след като Бронираната бригада внезапно удря неговата отбрана. Благодарение на това части от Шеста пехотна дизивия успяват да овладеят Ниш на 14 октомври. С тази победа военните сили на Вермахта са напълно разгромени.

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С успеха на стратегически важната Нишка операция е овладян важният пътен възел Ниш.Тя има и важно политическо значение - България успява да докаже решителността си да воюва срещу Нацистка Германия.

8 октомври 1958 година: Умира Ран Босилек

На този ден през 1958 година умира българският писател Ран Босилек, чието истинско име е Генчо Станчев Негенцов. Той е роден в Габрово на 26 септември 1886 г. През 1904 година завършва Априловската гимназия и след това работи там като учител в продължение на 4 години.

Ран Босилек следва славянска филология и право в СУ “Св. Климент Охридски". След това получава докторска степен по право в Брюксел. Работи като адвокат известно време, но талантът и увлечението му по литературата го карат да се откаже от тази професия.

Ран Босилек се изявява като редактор на едни от най-известните детски издания в България по онова време - списанията "Детска радост", "Светулка"и вестник "Врабче". Работи и като редактор в издателство "Хемус". Председателства в Дружеството на детските писатели и членува в Съюза на българските писатели.

През 1906 година за пръв път излизат неговите детски стихове и приказки в списание "Светулка". Част от творчеството му са преразказани народни приказки не само от българския, но и от руския, японския, индийския, шведския и норвежкия фолклор. Ран Босилек е сред създателите на художествено оформената детска книга у нас.