"Българската църква е майка както на руската, така и на украинската. Тя не може да следва подчинен вид политиката на Московската патриаршия, особено когато тази политика благославя войната и на практика върши небогоугодни дела". Този коментар направи историкът проф. Пламен Павлов пред Actualno.com по повод визитата на делегация от Българската православна църква в Москва на 22 ноември 2026 г. по повод юбилея на руския патриарх Кирил, по време на която пратеникът на патриарх Даниил е заявил, че "българската църква обича Кирил".

"Не мога да се съглася, че българският народ е длъжен да обича Кирил - един човек, който благославя ракети, който поддържа агресивната руска политика към друга православна държава, каквато е Украйна, който в много отношения се държи по един недостоен за православен архиерей начин. Това си е решение на българската църква, но то рязко контрастира с нормалния подход при една такава кървава война", коментира проф. Павлов. ОЩЕ: "Българската църква обича Кирил": Пратеник на Даниил се обясни в любов на руския патриарх и прати поздрави от "верния народ"

Българската църква да признае украинската

Според него Българската църква трябва да признае Украинската православна църква.

"Изобщо този империалистически подход, който патриарх Кирил ползва към Украйна, е недопустим. Става дума за един голям православен народ, който има право на своя автокефалия и своя самостоятелна църква", коментира проф. Павлов.

По думите му тук Българската църква следва линията на руската, а не на Цариградската патриаршия и други православни църкви. "Няма да има мир между православните страни, докато не се признаят правата на всички народи да имат своя църква. Нещо, за което ние сме се борили векове наред, особено през 19 век", заяви още проф. Павлов.

Той заяви, че имаме пълно основание да бъдем възмутени от политиката на фанариотите, но същото се вижда в момента от страна Московската патриаршия спрямо Украйна. За него е недопустимо на Москва да не позволява на хората в Украйна да имат собствена църква и при това да имат подкрепата на българската църква - гласна или не.

"При предишните наши архиереи и при патриарх Неофит, и при патриарх Максим - имаше жестове от българска страна към украинската църква. Днес при патриарх Даниил това е напълно невъзможно, а не е редно", смята проф. Павлов. ОЩЕ: Църквата пусна украински свещеници по Черноморието: Подозрения, че са верни на Путин и извършват руска пропаганда, местните на протест

Киевска Рус не е дншната Руска федерация

Преди да говори за българските приноси към териториите на днешна Русия и Украйна - проф. Павлов обърна внимание, че днешната Руска федерация не е наследник на Киевска Рус.

"Киевска Рус е една държава подобна на Франкската империя. В нея влизат огромни територии, нейна столица е Киев. Тя принадлежи както на днешните украинци и то може би в най-голяма степен, така и на руси и на беларуси. Да бъде отъждествявана с днешна Москва и с режима на Владимир Путин за мен е абсолютно кощунство", смята историкът.

Българското културно влияние в миналото и днешната пропаганда

Проф. Павлов коментира и посланието на българския патриарх Даниил за хилядолетните връзки на мир и любов, взаимна подкрепа и взаимоизгодно сътрудничество с руската църква, като историкът акцентира по-скоро върху българските приноси, които по думите му са основните.

"Да се припомня за българските приноси към Русия, за българското влияние в Източна Европа - е напълно редно. То трябва да се прави, тъй като чухме от устата на президента Путин, че кирилицата е дошла от македонските земи. Ставаме неведнъж свидетели на грозни демонстрации на антибългаризъм от руска страна, когато се изброяват православните и славянските държави, които ползват кирилицата, да се пропуска България и да се слага някъде назад", заяви проф. Павлов. ОЩЕ: Путин към Иванов: Писмеността дойде в Русия от македонската земя, Захариева контрира

По думите му, когато се говори за българските влияния - те минават първо през Киев. "Трябва да припомним, че в покръстването на Киевска Рус през 988 г. участва българско духовенство и това е признато от византийските автори. Първият митрополит на Киев е Михаил - Българина. Това много рядко се споменава в руските книги и е редно да се припомни на патриарх Кирил и на президента Путин", заяви проф. Павлов.

Той добави, че движението на книги и културни ценности, идеи и хора е активно, когато България попада под византийска власт. "Нека да припомним, че в Киев, после в Новгород, в Москва и в други руски книгохранилища се пазят някои от най-сериозните шедьоври на Златния век на българската култура. Това са Симеоновият сборник, сборникът "Златоструй", включително и първите копия на "Именника на българските владетели". Даже и във времето на Иван Грозни през 15 век един тогавашен книжовник пише на руския цар да чете по-често посланието на патриарх Фотий до българския цар Михаил. Става дума за Борис Михаил", обясни историкът.

Проф. Павлов изтъкна, че първото и второто българско влияние в Русия са факт, но някога руската славистика ги е наричала първо южнославянско и второ южнославянско. "Истината е, че това влияние - първото е изцяло българско, второто е в огромната си част българско, тъй като да речем има известно движение на паметници от Сърбия и други места", добави още проф. Павлов.

Според него това е хубаво да се припомни на днешните руски църковни дейци, политици и интелектуалци.

Той отчете, че при падането на България под османска власт започва движение на книги и помощи, събирани от руските земи, но те обхващат Украйна, Беларус и други места.

"Дори и през 18 и 19 век българските влияния продължават да бъдат много силни, макар и в някакъв вторичен порядък", обясни историкът.

"Преди години в един руски сайт имаше въпрос "С какво руските семейства по времето на Петър Първи са приспивали своите деца?" Какъв мислите, че е отговорът? Това е повестта за царкинята Персика - дъщерята на цар Михаил Български", обясни професорът и уточни, че става въпрос за съчинение с български късносредновековни корени.

"Да се приватизира историческото наследство за собствена политическа употреба, за мен е недопустимо", смята проф. Павлов, изтъквайки, че днес тези културни взаимодействия се използват само и единствено за руска пропаганда. ОЩЕ: Сбирка на "Сръбски" и "Руски свят" в София: Знаят ли българските служби какво се случва в БПЦ?