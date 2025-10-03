Actualno.com търси журналист-редактор

Сайтът Actualno.com търси нови журналистическия попълнения за редакторския екип.

Позицията изисква готовност за работа през събота и неделя, като почивка се ползва през делничните дни.

Ако отговаряте на това условие и обичате да следите какво се случва по света и у нас, умеете да отсявате смисленото от шума и имате добър езиков усет - вие сте подходящ кандидат за нас.

Какво очакваме:

Бърза ориентация в информационния поток. Умеете да отсявате важните новини от шума и да разпознавате кои източници заслужават доверие. Критично мислене и усет за достоверност. Не приемате информацията на доверие, а винаги търсите фактите зад твърденията. Отличен български език. Пишете грамотно, стилно и с внимание към нюансите на езика. Добро владеене на английски език. Можете уверено да четете и превеждате текстове от чуждестранни медии. Точност и креативност при работата с информация. Работите стегнато и ясно, но не се плашите да подхождате нестандартно, когато темата го позволява.

Задължения:

– Подбор, обработка и представяне на новини

– Редакция и писане на материали

– Преводи от чужди медии

– Умения за работа в екип

– Готовност за работа през събота и неделя

Предимства:

– Опит в журналистиката

– Втори чужд език

Позицията дава възможност за гъвкаво работно време, извън рамките на стандартното от 9:00 до 18:00 часа. Ако имате желание да станете част от екипа на Actualno.com и Webground и отговаряте на посочените условия, ще се радваме да разгледаме вашата кандидатура.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Документите на кандидатите са защитени съгласно ЗЗЛД.

Може да изпратите вашите кандидатури на ivailo.achev@webground.bg