Actualno.com търси журналист-редактор

Сайтът Actualno.com търси нови журналистическия попълнения за редакторския екип.
Позицията изисква готовност за работа през събота и неделя, като почивка се ползва през делничните дни.
Ако отговаряте на това условие и обичате да следите какво се случва по света и у нас, умеете да отсявате смисленото от шума и имате добър езиков усет - вие сте подходящ кандидат за нас.
Какво очакваме:
- Бърза ориентация в информационния поток. Умеете да отсявате важните новини от шума и да разпознавате кои източници заслужават доверие.
- Критично мислене и усет за достоверност. Не приемате информацията на доверие, а винаги търсите фактите зад твърденията.
- Отличен български език. Пишете грамотно, стилно и с внимание към нюансите на езика.
- Добро владеене на английски език. Можете уверено да четете и превеждате текстове от чуждестранни медии.
- Точност и креативност при работата с информация. Работите стегнато и ясно, но не се плашите да подхождате нестандартно, когато темата го позволява.
Задължения:
- – Подбор, обработка и представяне на новини
- – Редакция и писане на материали
- – Преводи от чужди медии
- – Умения за работа в екип
- – Готовност за работа през събота и неделя
Предимства:
- – Опит в журналистиката
- – Втори чужд език
Позицията дава възможност за гъвкаво работно време, извън рамките на стандартното от 9:00 до 18:00 часа. Ако имате желание да станете част от екипа на Actualno.com и Webground и отговаряте на посочените условия, ще се радваме да разгледаме вашата кандидатура.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.
Документите на кандидатите са защитени съгласно ЗЗЛД.