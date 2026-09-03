Критична система още липсва на нашите F-16. Скандалът с пилота, избухнал срещу Радев, не стихва

Нашите F-16 Block 70 летят активно, имаме към 700 часа нальот. Сега имаме 8 подготвени пилоти да летят с тези изтребители, до края на годината ще са 11, а към април догодина ще са 15. Имаме два договора за обучение на 32 пилоти – за общо 16 изтребители (сред тях има и учебни). Това заяви командващният ВВС генерал-майор Николай Русев. Той беше категоричен – закъснението на вторите 8 изтребителя не зависи от нас, но се прави всичко възможно и от САЩ, и от Lockheed Martin това да бъде компенсирано. Има много поръчки за този самолет и явно управата на завода е надценила възможностите, уточни той.

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32-ма пилоти са достатъчни за бойно дежурство – те летят денем, бързо ще покрият и стандартите за нощни полети. 193 евро най-много е добавката за военните ни пилоти според нальота: "Ако разчитахме на заплащането, нямаше да има хора". Когато обаче самолетите бъдат окомплектовани (т.е. въоръжени), тогава ще има бойни дежурства, каза пак Русев. Няма я още системата за предупреждение и самозащита по изтребителите (тя включва например и ракети-примамки, които да привлекат изстреляна по съответния изтребител вражеска ракета) – имаме уверение, че ще почне инсталиране в началото на 2027 година и смятам, че до края на 2027 година всичко ще бъде изпълнено, каза генерал-майорът в сутрешния блок на БНТ.

Генерал-майорът заяви и, че още през 2017 година експертите на ВВС са предупреждавали точно за такива проблеми, ако вземем F-16. Тогава, като президент, сегашният премиер Румен Радев се изказа ласкаво за шведските изтребители "Грипен" и веднага имаше обвинения за лобизъм.

Една ескадрила от F-16 (16 самолета) не е досттъчна – търсим и заместващ изтребител, но търсим и още изтребители. Искаме да намерим достатъчно изтребители за втора ескадрила и тя да е готова до 2035-2037 година, стана ясно от думите на висшия военен – той определи за политическо решението какъв да е моделът изтребител. За заместващия изтребител генерал-майорът подчерта, че трябва да имаме многоцелеви самолет, не задължително МиГ-29, но ако няма, то МиГ-29 ще се поддържа до последно. Самият Русев преди време говори за краен срок на експлоатация на МиГ-овете до 2030 година - Още: "МиГ-29 ни вади от ситуацията": F-16 на парада за Гергьовден и колко още трябват на българските ВВС

СНИМКА: генерал-майор Николай Русев, Facebook

Скандалът с пилота от авиобаза "Долна Митрополия"

“Вероятно, ако знаеха каква е истината, хората, които го използваха, щяха да се срамуват“. Той добави, че Военна полиция води разследване – но генерал-майорът не уточни в конкретика защо, публикациите във Facebook били само малка част от случващото се. "Когато му дойде времето, когато е ясна цялата картина, предполагам това ще бъде обявено", каза генерал-майорът. Той на няколко пъти изрази учудване, че въпросният пилот е можел да се обърне към командир на звено, на ескадрила, на база, а не да търси командващия ВВС. "Ако е имало хора, прикриващи проблеми със старши-лейтенанта, са му направили лоша услуга", каза още Русев, след като обясни, че е направена проверка на базата, в която служи въпросният пилот.

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Самият Русев каза нещо интересно по повод социалните мрежи - той е активен във Facebook, за да опровергава неверни според него неща за нашите ВВС. И посочи, че не съгласува това, което пише, с правителството, но го премисля добре.