Свалиха имунитета на бившия премиер на Словения

Словенският парламент в сряда разреши на прокурорите да заведат наказателно дело срещу бившия премиер Роберт Голоб по обвинения, че той се е намесвал неправомерно в полицейския персонал, след като е встъпил в длъжност през 2022 г., съобщи Politico. Всички 75 присъстващи депутати, включително самият Голоб, гласуваха против предоставянето му на парламентарен имунитет, което позволи производството да продължи. Решението беше взето без дебати или обяснения на гласуването.

Голоб вече беше заявил в парламента, че няма да се позовава на имунитет и иска случаят да бъде решен възможно най-бързо.

Подробности за делото за корупция

Делото за корупция произтича от твърдения на бившия министър на вътрешните работи на Голоб, Татяна Бобнар, която заяви, че той ѝ е оказал натиск да направи кадрови промени в полицията.

Бобнар подаде оставка през декември 2022 г. и впоследствие съобщи за предполагаемия натиск на прокурорите и словенската комисия за борба с корупцията. Голоб отрече да е извършил нарушение.

Окръжният съд в Любляна започна съдебно разследване през октомври 2025 г. Прокурорите бяха принудени да поискат от парламента да снеме имунитета на Голоб, след като той беше избран за депутат тази година. Либералното „Движение за свобода“ на Голоб остава най-голямата опозиционна партия в Словения. ОЩЕ: Словенският премиер: Израелски шпиони са се намесили в изборите ни