Спестявай повече от днес с „Кешбек бонус“ в BILLA

Притежателите на BILLA Card трупат Кешбек бонуси и ползват отстъпки при следващи пазарувания

От днес (3 септември) над 1,7 милиона българи, които използват активно лоялната програма на BILLA, ще могат да се възползват от предимството „Кешбек бонус“. Инициативата предлага възможност за пазаруване на промоция, като в същото време се натрупват Кешбек бонуси по BILLA Card, които могат да се използват като отстъпки при избрани следващи пазарувания.

„Потребителските навици и очаквания се променят постоянно, затова непрекъснато търсим нови начини да бъдем крачка напред, като направим пазаруването още по-изгодно за нашите клиенти. С „Кешбек бонус“ им даваме още една възможност да спестяват, като получават Кешбек бонуси по своята BILLA Card при покупка на избрани продукти. Вече повече от две десетилетия развиваме нашата лоялна програма в съответствие с най-добрите международни практики и така, че да отговаря на реалните нужди и предпочитания на българските потребители“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Защо Кешбек бонус?

Кешбек бонусът е допълнителен бонус, който се получава при покупка на специално обозначени промоционални продукти с BILLA Card. Размерът на Кешбек бонуса се натрупва по клиентската BILLA Card до 31.12.2026 г. и може да се използва като отстъпка в евро при следващо пазаруване с BILLA Card до 31.01.2027 г. Инициативата е част от кампанията „Спестявайте повече с BILLA Card“ и е още един начин BILLA да благодари за доверието на лоялните си клиенти, като направи всяко пазаруване още по-изгодно и приятно преживяване.

Спестяваме повече с BILLA Card

С цел улеснение на лоялните клиенти, инициативата се реализира посредством използването на физическа или дигитална BILLA Card. Специално обозначените промоционални продукти, които предоставят възможност за получаване и на Кешбек бонус, се актуализират всяка седмица и могат да бъдат открити в седмичната брошура, в магазини BILLA със специално обозначени етикети и на официалната страница www.billa.bg. При сканиране на BILLA Card на каса, посоченият към продукта размер на Кешбек бонус се добавя автоматично в BILLA Card. Всеки клиент може да провери натрупаните и използвани Кешбек бонуси на касова бележка, а още по-бързо и лесно и по всяко време в мобилното приложение BILLA App. Клиентът има възможност да използва своя Кешбек бонус като отстъпка при следващо пазаруване с BILLA Card.

BILLA Card е една от най-мащабните и предпочитани програми за лоялност в България. Над 1/3 от пълнолетното население у нас е част от нея. Към момента BILLA Card предлага седмични оферти, 25% отстъпка на продуктови категории, седмични отстъпки на любими марки, продуктови ваучери, продукт за 0,01 евро, ваучер за 10% отстъпка за рожден ден, кампании за лоялност и отстъпки от партньори с офертите BILLA Partners+. Новата инициатива „Кешбек бонус“ е част от стремежа на BILLA да бъде винаги близо до клиентите си като постоянно развива промоционалната си стратегия.