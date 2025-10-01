Безмилостно - дъжд и мокър сняг. Времето утре - 2 октомври 2025 г.

Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 12:22 часа
На 2 октомври 2025 г. синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Очаква се облачно, ветровито време с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максимална - около 8°, показва прогнозата за времето.

Мокър сняг

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но да вечерта в южните райони от страната ще се понижи. По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. 

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
